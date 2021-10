Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Giá lợn hơi đang tăng trở lại, bà con nông dân không nên hoảng hốt

CLIP: Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói về nguyên nhân giá lợn giảm trong thời gian qua.

Nói về việc giá lợn hơi giảm trong thời gian ngắn vừa qua, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong thời gian qua, do các địa phương thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, khiến nhu cầu sử dụng thịt lợn đã giảm xuống do các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm phải tạm đóng cửa, cùng với đó chi phí đưa lợn từ chuồng nuôi đến chợ truyền thống, trung tâm thương mại đội giá lên.

Theo ông Hoan, 3 ngày trở lại đây giá heo hơi đã tăng trở lại khi thị trường đã được mở rộng, các lò giết mổ, chợ truyền thống, nhà hàng đã mở cửa trở lại. Tất cả những yếu tố trên đã kích hoạt nhu cầu sử dụng nông sản, trong đó có thịt lợn.

Ông Nguyễn Trọng Long (bên phải), Giám đốc HTX Chăn nuôi Hoàng Long báo cáo với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, hiện HTX có đàn lợn 400 nái và trên 4.000 lợn thịt. Ảnh: Minh Ngọc

Báo cáo với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc HTX chăn nuôi Hoàng Long (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: Với chuỗi chăn nuôi khép kín hiện cơ sở này đang có khoảng 400 lợn nái và trên 4.000 lợn thịt, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 1.200 tấn lợn. "Sau một thời gian dài giá lợn hơi và nguồn cung sụt giảm do tác động của dịch Covid-19 ,nhưng nhờ chăn nuôi theo chuỗi và chủ động con giống và thức ăn cũng như liên kết với một số hệ thống phân phối là các siêu thị nên cơ sở không chịu thiệt hại nhiều", ông Long nói.

Theo ông Long, HTX làm theo chuỗi nên khi giá lợn giảm hợp tác xã cũng đã chủ động tạm dừng chưa bán để giảm thiệt hại. Đến thời điểm này, các chuồng nuôi lợn đã được lấp đầy. Nhờ với những quyết sách của Chính phủ cũng như thành phố về khôi phục sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 giá lợn đã tăng trở lại. Mong muốn giá cao hơn nữa để người chăn nuôi giảm bớt rủi ro.

Ông Nguyễn Trọng Long (bên phải), Giám đốc HTX chăn nuôi Hoàng Long giới thiệu với Bộ trưởng Lê Minh Hoan (bên trái) về chuỗi chăn nuôi lợn khép kín của HTX. Ảnh: Minh Ngọc

Tới thăm một mô hình chăn nuôi lợn nông hộ của gia đình ông Nguyễn Đức Thanh ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Bộ trưởng Lê Minh Hoan được ông Thanh cho biết, nhà ông đang có 100 con lợn. Trong khoảng 10-15 ngày trước đây, có lúc giá lợn đã giảm xuống chỉ còn 30.000 đồng/kg. Song trong 1-2 ngày gần đây, giá lợn đã "hồi" lên mốc trên 40.000 đồng/kg.

Sau khi thăm quan các mô hình chăn nuôi lợn tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá: Trên thực tế, giá lợn giảm trong thời gian vừa qua là do quy luật cung- cầu và thị trường. Do thời gian giãn cách kéo dài đã dẫn đến nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy và người chăn nuôi lợn không tiêu thụ được lợn. Ở đây, hoàn toàn toàn là do vẫn đề thị trường. Do đó, bà con nông dân không nên vội hoảng hốt.

"Khi kích hoạt chợ truyền thống, bếp ăn tập thể, nhà hàng hoạt động trở lại thì rõ ràng đã mở ra nhu cầu tiêu thụ thịt lợn rất lớn. Và hôm nay, sau đi khảo sát, tôi được biết giá thịt lợn đang tăng trở lại và dự báo khi nhu cầu tăng lên, thì giá lợn sẽ còn tiếp tục tăng trở lại"- Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định.



Bộ trưởng Lê Minh Hoan (giữa) thăm trang trại chăn nuôi lợn thịt của HTX chăn nuôi Hoàng Long. Ảnh: Minh Ngọc Bộ trưởng Lê Minh Hoan khuyên bà con nông dân không hoảng hốt trước đợt giảm giá lợn lần này, mà cần bình tĩnh đợi thị trường ổn định. Ảnh: Ngọc Lê

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, quy luật cung cầu của thị trường là khi việc liên kết sẽ góp phần giảm rủi ro và gia tăng giá trị của sản phẩm chăn nuôi. Vì vậy, cần xác định đúng nguyên nhân để có các chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả của các mô hình, chuỗi liên kết không chỉ của ngành chăn nuôi nói riêng mà các ngành hàng khác của nông nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Thanh (ngoài cùng bên trái) ở xã Kim Thư báo cáo với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, gia đình ông duy trì thường xuyên đàn lợn 100 con. Đầu tháng 10 vừa qua, gia đình ông xuất bán 60 con lợn với giá 30.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Ngọc

Theo ông Tạ Văn Tường- Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội, riêng trên địa bàn huyện Thanh Oai có 37.000 con lợn, phần lớn được chăn nuôi theo mô hình khép kín, tập trung. Còn tính trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 1,5 triệu con lợn. Nhìn chung, trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, giá lợn hơi giảm xuống nhanh do nhu cầu tiêu thụ giảm và khó khăn trong khâu vận chuyển.

"Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128, các địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội, giá lợn đã tăng lên rất nhanh. Hiện đã đạt 40.000-43.000 đồng/kg, mức giá này bà con nông dân vẫn chưa có lãi, nhưng đang tiệm cận mức hòa vốn và dự báo giá lợn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới"- ông Tường cho biết.

Ông Thanh chia sẻ: "3 ngày trở lại đây giá lợn hơi đã có xu hướng nhích lên từ 37.000 - 40.000 đồng/kg". Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Lợi (vợ ông Thanh). Ảnh: Minh Ngọc

Theo Bộ NNPTNT, trong thời gian qua, do dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trường học, bếp ăn tập thể cơ bản là ngưng hoạt động; các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, chợ đầu mối, chợ dân sinh không hoạt động; ... dẫn đến nhu cầu sử dụng thực phẩm giảm từ 30-50%.

Đến nay, mặc dù các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường, tuy nhiên lượng nhân công lao động ở các địa phương vẫn chưa quay lại các thành phố lớn để làm việc, các trường học vẫn đóng cửa, các quán ăn mở đón khách với số lượng hạn chế nên mức tiêu dùng thực phẩm vẫn còn hạn chế...Do vậy, giá thịt lợn xuất chuồng bị tác động nghiêm trọng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (đầu tiên - bên phải) cho biết, giá lợn hơi giảm trong thời gian qua là hàng loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm giảm, chi phí để đưa lợn từ chuồng nuôi đến các chợ truyền thống hay trung tâm thương mại đã đội giá lên. Ảnh: Minh Ngọc

Theo kết quả khảo sát, theo dõi, trong 9 tháng năm 2021, giá lợn thịt lợn hơi xuất chuồng theo xu hướng giảm dần; từ tháng 3, 4 giá từ 70.000-75.000 đg/kg, đến tháng 8, 9/2021 giá từ 42.000-50.000 đồng/kg, sang tháng 10/2021 tính đến thời điểm hiện tại, giá dao động từ 35.000-45.000 đg/kg tùy từng vùng, đặc biệt có một số địa phương giá xuống dưới 35 ngàn đồng/kg (lợn quá lứa, khối lượng 130-160kg). Tuy nhiên, trong 2-3 ngày qua, các vùng giá thịt lợn xuất chuồng đã tăng trở lại, từ 2-5 ngàn đồng/kg. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, lưu thông thuận lợi hơn sau khi tình hình dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát (TP.HCM hàng ngày cần khoảng 1.600 tấn thịt các loại và 2,2-2,5 triệu quả trứng...