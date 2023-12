Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thông tin bất ngờ về tăng giá trần vé máy bay

Đường bay nội địa là "điểm sáng"

Bộ trưởng Thắng thông tin, tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt 74 triệu khách, bằng 93,6% so với thời điểm 2019 (trước dịch Covid-19). Mạng đường bay quốc tế được phục hồi và từng bước mở rộng.



"Mạng đường bay nội địa được duy trì và phát triển; an ninh, an toàn hàng không cơ bản được đảm bảo… là những "điểm sáng" trong năm qua của ngành hàng không", Bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Q.H

Bộ trưởng Thắng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cần tích cực phối hợp với các địa phương, tư vấn để cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện quy hoạch các cảng hàng không, trong đó đặc biệt là Cảng hàng không Nội Bài, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

Nhấn mạnh về đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không, Bộ trưởng Thắng khẳng định: "Đây là đề án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Thường trực Chính phủ cũng đã cho ý kiến".

Tư lệnh ngành GTVT tiết lộ, đã có nhiều địa phương đề xuất phương án kêu gọi xã hội hóa đầu tư cảng hàng không.

"Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng trên 400.000 tỷ đồng, trong đó 50% Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) có thể đáp ứng được, còn lại phải huy động", Bộ trưởng Thắng nói.

Người đứng đầu ngành GTVT cho rằng: "Để chọn được nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không là rất khó, bởi họ sẽ tính toán đến các yếu tố hạ tầng, lợi ích đi kèm để phục vụ cho chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách hấp dẫn, giải quyết nhanh các vấn đề vướng mắc, chẳng hạn như đất đai".

Bộ trưởng Thắng yêu cầu Cục hàng không Việt Nam cần bám sát thực tiễn, phản ứng nhanh hơn, nhạy hơn trước các vấn đề thực tiễn đặt ra để hàng không có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, yêu cầu tổng kết Luật Hàng không dân dụng; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo và trình Bộ GTVT Đề án xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không trình Bộ GTVT trước 22/12/2023.

Có thể xem xét nâng trần giá vé máy bay

Về công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, Bộ trưởng lưu ý vấn đề bố trí công việc để cán bộ có chuyên môn tốt được tham gia các lớp đào tạo, đảm bảo khi bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn.

Song song đó, quá trình tuyển dụng cần đặt niềm tin vào lớp cán bộ trẻ, thậm chí là sinh viên mới ra trường, Bộ trưởng Thắng đặt niềm tin vào thế hệ trẻ: "Các em đó có nhiệt huyết, có kiến thức. Còn nếu lo ngại vấn đề kinh nghiệm thì có thể đào tạo. Đào tạo 6 tháng đã khác, 1 năm chắc chắn trình độ các em sẽ khác, làm tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị".

Bộ trưởng Thắng cũng lưu ý các đơn vị trong ngành cần quan tâm đến công tác an ninh, an toàn hàng không. Năm vừa qua, tổng số sự cố tai nạn giảm nhưng vẫn xảy ra 1 tai nạn và 2 sự cố nghiêm trọng mức B.

Do đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không phải được quan tâm để làm tốt hơn nữa. Làm sao hàng không phải tuyệt đối an toàn. Các đồng chí có thể học tập, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trang bị thiết bị nhận diện, phát hiện, phối hợp với lực lượng công an để phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không.

Hiện, vấn đề trần giá vé máy bay đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội nhưng về cơ bản các ý kiến đều cho rằng, quy định giá trần là cần thiết, theo Luật Giá. "Nhưng có thể điều chỉnh, xem xét nâng trần giá vé máy bay lên", Bộ trưởng nói.

Với kiến nghị về cắt giảm hoặc loại bỏ một số loại thuế, phí nhằm giảm chi phí cho hãng và cho chính hành khách, Bộ trưởng đề nghị các hãng tổng hợp, đề xuất những loại thuế, phí nào đang bất cập, trên cơ sở đó Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét.