Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo "khẩn" về bão số 6

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 10h ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu, từ nay đến ngày 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ dự báo có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 300 - 500mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Kon Tum từ 100 - 200mm, riêng Quảng Bình có nơi trên 300mm.

Hình ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt nhìn từ trên cao. (Ảnh: Lê Công Bằng)

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa, lũ và hoàn lưu bão số 6 trong những ngày tới, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu Đài thông tin Duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu bão, thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời diễn biến cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Trong đó, đặc biệt chú ý các điểm đen: Cảng Quy Nhơn, Cửa Gianh; khu vực cửa sông tại Quảng Bình.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều động các tàu cứu nạn chuyên dụng đến chốt ở các vị trí dự kiến có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, các công trình thoát nước luôn thông thoát, hệ thống báo hiệu; Tập trung nguồn lực chủ động khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ. Kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà, cầu phao, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu...

"Kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất; Chỉ đạo các cục quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với các sở GTVT và lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, báo hiệu những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, sạt lở...", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thuỷ lợi, hồ chứa nước...; Huy động nguồn lực, kịp thời khắc phục hậu quả của mưa, lũ.

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đôn đốc các đơn vị trực thuộc kịp thời sửa chữa, bổ sung phao tiêu, biển báo bị hư hỏng do mưa, lũ gây ra; kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác PCTT và TKCN, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu.

Cùng với đó, yêu cầu các phương tiện thủy khi neo đậu ở vùng cửa sông đề phòng nước lũ dâng cao trên các sông thuộc khu vực miền trung, đặc biệt lưu ý khu vực cửa sông tại Quảng Bình. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi cho các cầu trong và sau mưa, lũ ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu bão số 6 để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối, đối với hoạt động bay.

Các sở GTVT phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khắc phục sự cố do mưa, lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông khắc phục hậu quả bước 1 trên các quốc lộ ủy thác và đường địa phương, phối hợp điều hành việc vận tải, tăng bo hành khách và hàng hoá... ngay khi lũ rút.

Hiện nay, Cục Hàng không Việt nam cũng đã quyết định tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài do ảnh hưởng của bão số 6.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết đã quyết định tạm dừng khai thác Cảng HK Chu Lai từ 07h22 đến 15h ngày 11/10; Tạm dừng khai thác Cảng HKQT Đà Nẵng từ 09h15 đến 15h ngày 11/10; Tạm dừng khai thác Cảng HK Phú Bài từ 12h đến 23h59 ngày 11/10.

Riêng với Cảng HK Phú Bài, ông Thắng cho biết thêm ngoài việc phải tạm dừng do ảnh hưởng hoàn lưu bão còn do tình trạng ngập lụt nặng tại Huế ảnh hưởng tới khai thác tại sân bay này. Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo dõi sát tình hình ảnh hưởng của thời tiết tại các sân bay Phù Cát, Pleiku để điều chỉnh kế hoạch đảm bảo an toàn khai thác.