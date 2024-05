Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các ĐBQH trong Công an nhân dân dự kỳ họp Quốc hội

Chiều 21/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân (CAND) dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp báo cáo về một số nội dung của Chương trình Kỳ họp thứ 7 và tình hình xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Dự kiến tại kỳ họp này, có 5 dự án luật và 1 báo cáo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, theo thông lệ, tại mỗi kỳ họp của Quốc hội, Bộ Công an đều tổ chức gặp mặt và làm việc với các đại biểu Quốc hội trong CAND để cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, nhất là những dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhằm phục vụ kỳ họp của Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh lại vai trò của các dự án luật đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và mọi mặt của đời sống. Do đó, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mở và cụ thể trên tinh thần xây dựng, với mục đích chung là cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng pháp luật và công tác công an phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng thống nhất đánh giá các nội dung về xây dựng pháp luật của Bộ Công an tại kỳ họp lần này là rất quan trọng, do đó đề nghị các đại biểu Quốc hội trong CAND tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin để tạo sự đồng thuận, ủng hộ các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đề nghị các đơn vị thường trực soạn thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các đại biểu Quốc hội trong CAND để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các đại biểu Quốc hội…