Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án diện Ban Chỉ đạo PCTNTC theo dõi

Trong chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) các cấp quý I/2024 (ngày 10/4), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, , lãnh đạo Bộ luôn xác định công tác điều tra, xử lý tội phạm là một công tác trọng tâm, quan trong đối với toàn lực lượng, có ý nghĩa quyết định đến công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và từng địa phương, địa bàn cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ những khó khăn, phức tạp đối với công tác công an nói chung và lực lượng CSĐT trong thời gian tới còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của toàn lực lượng CSĐT các cấp. Cần quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra; chủ động nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bấp cập cản trở thực tiễn công tác điều tra; đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và người dân, nhất là những quy định mới và các vấn đề liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSĐT các cấp tập trung cao độ, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở, đi đôi với nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm.

Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực xuyên suốt của các hệ lực lượng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự, xã hội, tăng tỉ lệ thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời yêu cầu, Cơ quan CSĐT các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo (hiện có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); thực hiện thống nhất quan điểm "làm rõ từng phần, rõ đến đâu, kết luận, đề nghị xử lý đến đó", nâng cao chất lượng điều tra xác minh hạn chế thấp nhất đối tượng truy nã phát sinh.

Bên cạnh đó tăng cường hợp tác quốc tế của Cơ quan CSĐT trong phòng, chống tôi phạm; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ… góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, trong quý I, Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận 54.494 nguồn tin về tội phạm; thụ lý điều tra 55.816 vụ án, 82.966 bị can. Tỷ lệ khám phá án trật tự xã hội cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ khám phá án tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tăng. Trong hoạt động điều tra luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Chỉ đạo tỉnh uỷ, thành uỷ về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, nhân dân, quyết liệt trong áp dụng pháp luật để xử lý tội phạm khi "nhận diện" đúng tội phạm.