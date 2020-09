Bộ TT&TT phát công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với bão số 5

Ngày 17/9, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 06/CĐ-PCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với bão số 5, gửi Sở TT&TT các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; các đơn vị thuộc Bộ TT&TT; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Bộ TT&TT dẫn thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, bão số 5 đang di chuyển nhanh về phía đất liền. Dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12, giật cấp 4; ngày 18/9/2020, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, vùng tâm bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13 (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, dự kiến thời gian đổ bộ trùng với thời điểm triều cường, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung (nơi có địa hình có độ dốc lớn), diễn biến của bão còn phức tạp cần đề phòng bão đổi hướng, ảnh hưởng đến ven biển và đất liền sớm hơn dự báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị triển khai theo phương trâm "bốn tại chỗ" phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Triển khai ngay và thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy PCTT&TKCN và trực ứng cứu thông tin; theo dõi sát tình hình diễn biến của bão, mưa, lũ; báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới và thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống bão, mưa, lũ và công tác tìm kiếm cứu nạn về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TT&TT.

2. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến của bão, chỉ đạo ứng phó với bão, mưa, lũ để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân theo dõi, cập nhật thường xuyên. Trong đó đặc biệt chú trọng đưa các tin bài cảnh báo người dân về nguy cơ diễn ra mưa, lũ sau bão và phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh do lũ, ngập lụt.

3. Cục Thông tin Cơ sở chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh không dây đưa tin cảnh báo, dự báo về bão, mưa lũ và chỉ đạo ứng phó của chính quyền để người dân biết và chủ động phòng, tránh.

4. Cục Bưu điện Trung ương đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ứng phó với bão, mưa lũ khi có yêu cầu.

5. Sở TT&TT các tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các đài Phát thanh,Truyền hình tỉnh, thành phố, các đài truyền thanh cơ sở cập nhật bản tin dự báo bão từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tăng thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo bão,mưa lũ để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống, đặc biệt là công tác đối phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra và công tác di dời dân ở các vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

- Làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thông tin liên lạc cho Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương trong tỉnh để chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão, mưa lũ trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra ngay thông tin liên lạc tại các trọng điểm PCTT của tỉnh như các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu khu vực vừa bị ảnh hưởng của thiên tai,…

6. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:

a) Tập trung triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó bão, mưa lũ phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra.

b) Các doanh nghiệp viễn thông tập trung gia cố lại toàn bộ nhà trạm, cột cao, anten thuộc các hệ thống đài phát, đài thu vô tuyến, các hệ thống truyền dẫn và mạng ngoại vi, bổ sung kịp thời các thiết bị dự phòng trên mạng lưới như thiết bị nguồn điện, máy nổ, nhiên liệu máy nổ, ắc quy cho các đơn vị trên địa bàn dự kiến nằm trong ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ.

c) Các doanh nghiệp thông tin di động triển khai hệ thống sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo tình hình của bão, mưa lũ và chỉ đạo ứng phó thiên tai tới các thuê bao trên địa bàn có khả năng chịu ảnh hưởng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

7. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

a) Chỉ đạo các đơn vị thành viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thông tin liên lạc bằng các phương thức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão, mưa lũ sau bão của Trung ương và chính quyền địa phương các tỉnh nói trên.

b) Tăng cường, bổ sung các trạm BTS di động và xe thông tin cơ động cho các đơn vị dọc trên địa bàn và Viễn thông các tỉnh được dự báo ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp giao thông các tỉnh bị chia cắt.

8. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone: đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc công cộng bằng mạng cố định, di động, Internet. Tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc di động để sẵn sàng ứng cứu.

9. Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia để phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phát kèm theo bản tin dự báo bão thông báo về vùng nguy hiểm và hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh xa vùng nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn;

- Duy trì nghiêm chế độ trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp, đặc biệt đối với các tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng phương thức thoại trên tần số cấp cứu - khẩn cấp, tiếp nhận, chuyển tin kịp thời đến các địa chỉ nhận tin theo quy định.

10. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến bão, mưa lũ; báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về Bộ TT&TT.