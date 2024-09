Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho ngư dân Quảng Ngãi

Sáng 9/9, tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt và nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân trên tàu cá QN 96615 TS để tàu cá tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt và nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Nam

Trước đó, tàu QN 96615 TS do ông Dương Oanh, sinh năm 1972, quê thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển khu vực đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa thì hết lương thực, thực phẩm và nước ngọt. Trên tàu có 14 ngư dân, đều quê Quảng Ngãi. Tàu hành nghề lặn, xuất phát từ ngày 1/7 tại cảng cá An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Vào lúc 5h45 ngày 9/9, tàu 471 nhận được thông tin từ chủ tàu cá xin hỗ trợ, ngay lập tức tàu 471 đã tiếp cận tàu cá QN 96615 TS lúc 6h30 cùng ngày.

Tàu 471 đã hỗ trợ tàu cá 2.000 lít nước ngọt, gạo tẻ, mì tôm, củ quả, gia vị và một số vật phẩm thiết yếu khác. Cán bộ, chiến sĩ tàu 471 cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cho bà con đánh bắt, khai thác hải sản trên biển cũng như khi cần hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tàu 471 đã hỗ trợ tàu cá 2.000 lít nước ngọt, gạo tẻ, mì tôm, củ quả, gia vị,...Ảnh: Nguyễn Nam

Đây là những việc làm thường xuyên, thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ tàu 471, Vùng 4 Hải quân, thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân, động viên, chia sẻ và luôn đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường dài ngày, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.