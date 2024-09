Tháng 9, dù hạ đã dần vào cuối mùa nhưng cái nắng đầu ngày ở xứ Quảng, vẫn còn khá oi bức. Mặc ồn ào của phố thị, nơi góc vườn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Lân, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, vô số trái chín trên cây ổi rừng vẫn toả hương thơm, quyến rũ lũ trẻ và cả những người đi đường vô tình ngang qua.

Cây ổi rừng của gia đình anh Lân đang mùa quả chín. Ảnh: Thảo Nguyên.

Dù ở ngay trung tâm nội thành Quảng Ngãi, nhưng khu vườn của anh Lân khá rộng, trồng nhiều cây xanh. Anh Lân cho biết, đây là cây ổi rừng đã cho trái cách đây 5-7 năm. Có lẻ nhiều năm trước, chú chim nào đó khi bay đến đậu ở đây, đã vô tình "gieo" hạt nên cây ổi này, chứ không phải do gia đình trồng

Qua quan sát dù tuổi đời ước cả chục năm, thế nhưng chiều cao cũng chỉ nhỉnh hơn 3m, cành nhánh gầy guộc và tàn lá, tán cũng không xoè quá rộng.

Video Nức thơm hương ổi rừng ở phố

Không như cùng loại được trồng nội thành Quảng Ngãi, có trái to hơn cả nắm tay, tròn và vỏ bóng đẹp, dù đang là mùa cho quả, trái chi chít nhưng cây ổi vườn nhà anh Lân, kích cỡ quả to nhất chưa bằng đầu ngón chân người lớn.

Và cũng như đồng loại mọc tự nhiên trên rừng, đồi nhiều trái chỉ mới to hơn ngón tay, đã chín toả hương thơm nhẹ gấp nhiều lần so với ổi trồng.

Vô số trái chín trên cây ổi rừng toả hương thơm, quyến rũ lũ trẻ trong vùng. Ảnh: Thảo Nguyên.

Và một điều đặc biệt khác, theo anh Lân không biết do mọc ở chân đất vườn, hay do điều kiện khí hậu tốt hơn so với trên rừng, mà mùa cho quả của cây ổi này khá lâu, với thời gian kéo dài 2-3 tháng/đợt. Như đợt này, trái bắt đầu chín từ đầu hè nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Không chỉ khi chín có mùi thơm đặc biệt, mà ngay cả trái xanh (chuẩn bị chín), khi ăn rất giòn, có vị chua nhẹ và ngọt thanh chứ không nhạt như ổi trồng.