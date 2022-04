Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về kết quả hoạt động quý I/2022, trong đó, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ đề nghị tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Bộ Xây dựng đã rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tác động của kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản.

Khu vực đấu giá đất tại Thủ Thiêm. Ảnh: L.S

"Kiến nghị một số giải pháp liên quan đến sửa đổi chính sách, pháp luật về đấu giá và tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, điển hình là đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh", báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng cũng báo cáo Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá việc ban hành, thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất .

Về việc triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội à triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-BXD phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP với thành phần gồm Bộ Xây dựng và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tổ công tác đã làm việc trực tiếp với 7 địa phương để thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đã có văn bản gửi các địa phương trọng điểm về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, yêu cầu khẩn trương báo cáo tình hình triển khai thực hiện và nhu cầu vay vốn, các tồn tại, hạn chế và kiến nghị để Tổ công tác nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ Xây dựng cho biết, qua rà soát một số địa phương tính từ thời điểm sau khi Nghị quyết số 43/2022/QH15 được ban hành. Theo báo cáo sơ bộ tại các địa phương, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân KCN đã khởi công là 7 dự án với tổng số khoảng 23.965 căn.

Trong đó có 5 dự án nhà ở xã hội gồm 20.765 căn (Bình Dương 4 dự án gồm 20.000 căn, Kiên Giang 1 dự án gồm 765 căn); 2 dự án nhà ở công nhân gồm 3.200 căn (Quảng Ninh 1 dự án gồm 1000 căn, đáp ứng 5500 chỗ ở; Bắc Ninh 01 dự án gồm 2200 căn, đáp ứng 11.000 chỗ ở). Trong Quý III và Quý IV/2022, Hà Nội dự kiến khởi công 2 dự án NOXH gồm 1.860 căn.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện báo báo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý IV/2021 và năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ . Trong đó, chi tiết đánh giá tình hình thị trường bất động sản cả năm 2021; công tác chỉ đạo và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất kiến nghị một số nội dung để đảm bảo thị trường phát triển ổn định lành mạnh trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng đã triển khai khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu, xác định mức độ biến động giá giao dịch một số loại bất động sản trong tháng 3/2022 và quý I/2022 cho 8 địa phương là TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, trong tháng 3/2022, giá giao dịch bất động sản để bán bình quân toàn thị trường đều ở trong xu hướng tăng. Trong đó, một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước. Giá bất động sản cho thuê tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tăng nhẹ so với tháng 02/2022. Riêng giá căn hộ chung cư cho thuê tại Đà Nẵng có mức giá tăng tương đối tốt so với tháng trước.

Chỉ số giá bất động sản so với tháng 2/2022 như sau: Tại TP.Hà Nội, căn hộ chung cư tăng 1,53%; nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%; đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%. tại TP.Hồ Chí Minh, căn hộ chung cư tăng 2,48%; nhà ở riêng lẻ tăng 2%; đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 3,6%.