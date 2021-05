Bộ xương người cháy khô trên xe taxi ở An Giang: Diễn biến "nóng" mới

Liên quan đến vụ một chiếc xe taxi bị cháy trơ khung, tại vị trí tài xế phát hiện xương người, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đang trưng cầu giám định ADN bộ xương nói trên.

“Qua điều tra ban đầu, xác định tài xế N.T.T. có ghé cây xăng mua 1 can xăng. Trong xe cháy có một bộ xương người nên không thể xác định rõ là tài xế xe hay là người khác.

Hiện tại, chúng tôi đang trưng cầu giám định ADN của bộ xương với gia đình người tài xế này xem có phải đúng là ông T. hay không.

Nếu đúng thì khả năng là ông này tự sát. Ngược lại không phải thì ông T. là nghi can trong vụ việc”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 27/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ chết người xảy ra tại tổ 1, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới.

Chiếc taxi cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 27/5, người dân phát hiện xe taxi Mai Linh loại 4 chỗ, BKS: 51F-187.52 cháy trơ khung trên đường nhựa kênh xáng AB liên xã, thuộc Tổ 1, ấp Long Quới 2. Ngay vị trí ghế ngồi của tài xế có một bộ xương cháy khô.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ.

Hiện trường vụ việc.

Qua nhận định ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân là ông N.T.T. (sinh năm 1975, ngụ huyện Chợ Mới). Ông N.T.T. là tài xế Taxi Mai Linh chi nhánh huyện Chợ Mới. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.