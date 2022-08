Bộ Y tế phân tích lý do thiếu thuốc chuyên dùng trong phẫu thuật tim

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ông Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, bệnh viện đang thiếu thuốc Protamin sulfat, chỉ còn khoảng một tuần nữa là cạn kiệt. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp ở các bệnh viện khác cũng đang phải đi "vay mượn" loại thuốc này.

Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện đều ở tình trạng cạn kiệt nên rất khó để trợ giúp lẫn nhau.

"Nhưng với tình trạng thiếu thuốc Protamin sulfat như hiện nay, chúng tôi chỉ mổ cho các ca cấp cứu, không mổ sẽ chết, còn các ca mổ chưa nguy kịch đều phải trì hoãn", ông Hiền chia sẻ.

Nói về lý do thiếu thuốc Protamin sulfat, ông Hiền cho biết, loại thuốc này đang không có nguồn cung. Cả nước chỉ có 1-2 công ty trong nước nhập các thuốc này, do đó, nếu các công ty ngừng cung cấp thuốc hoặc trì hoãn vì lý do nào đó thì các bệnh viện cũng "bó tay". Bệnh viện Tim Hà Nội cũng đang gấp rút tìm nguồn để mua nhưng không có.

Một nguồn tin từ Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, thuốc Protamin sulfat cũng đang cạn, dự kiến chỉ dùng trong 1 tháng nữa là hết. Bệnh viện cũng đang tìm cách để mua sắm thuốc này.