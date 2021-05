Bộ Y tế yêu cầu doanh nghiệp báo cáo năng lực cung ứng, bảo quản vắc xin Covid-19

Công văn cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin Covid-19, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin Covid-19 trong năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đang nỗ lực làm việc với các nhà sản xuất, cung ứng, đối tác trong và nước ngoài để mua, nhập khẩu vắc xin Covid-19 trên nguyên tắc đa dạng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và đúng về nguồn gốc, xuất xứ.

Đã hơn 950.000 liều vắc xin Covid-19 được tiêm tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) hoan nghênh các doanh nghiệp, tổ chức có đủ điều kiện, tiềm lực tham gia vào việc cung ứng, bảo quản vắc xin Covid-19 để cùng nỗ lực, chung tay với Chính phủ và Bộ Y tế đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Các vắc xin Covid-19 đã được cấp phép sử dụng trên thế giới đến nay có điều kiện bảo quản ở nhiệt độ khác nhau (vaccine của Pfizer từ -80oC đến -60oC, vaccine của Moderna từ -5oC đến -15oC; vaccine của Johnson&Johnson từ -25oC đến -15oC; vaccine Sputnik V là ≤-18oC; vaccine của AstraZeneca từ 2oC đến 8oC...).

Năng lực của hệ thống dây chuyền lạnh trong tiêm chủng mở rộng có thể bảo đảm việc vận chuyển, bảo quản các vắc xin có điều kiện bảo quản ở nhiệt độ từ 2oC đến 8oC. Tuy nhiên, năng lực để bảo quản vaccine ở nhiệt độ âm sâu (chẳng hạn: từ -80 oC đến -60oC; từ -50oC đến -15oC; ≤ -18oC) còn hạn chế.

Để sớm có cơ sở đánh giá khả năng nhập khẩu, cung ứng dịch vụ bảo quản vắc xin Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức có khả năng mua, nhập khẩu, bảo quản, phân phối vắc xin Covid-19 với trách nhiệm phòng chống dịch cao nhất của mình.

Các doanh nghiệp khẩn trương cung cấp thông tin sớm nhất có thể liên quan đến một số loại vắc xin Covid-19, thông tin về các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi nhập khẩu hoặc kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin trước ngày 20/5/2021.