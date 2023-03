Bơi Việt Nam ở SEA Games 32: Kỳ vọng vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

Ở SEA Games 31, tuyển bơi Việt Nam không có sự góp mặt của Ánh Viên, nhưng các kình ngư nam đã vươn lên mạnh mẽ, giúp cho Việt Nam duy trì thành tích khi mang về 11 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ. Đây cũng là số HCV nhiều nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games mà đội từng tham dự.

Không có Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng trở thành trụ cột toàn đội, khi giành 5 HCV ở các nội dung 400m, 800m, 1500m tự do, 200m bướm và tiếp sức 4x200m tự do phá kỷ lục SEA Games. Trong đó, nội dung 200m bướm là cự ly không phải sở trường của VĐV người Quảng Bình này.

Đội bơi Việt Nam tuy gặt hái thành công nhưng cũng tồn đọng những vấn đề. Đó là 11 HCV đều đến từ các nội dung thi đấu của các kình ngư nam. Trong khi đó, các VĐV nữ đã không thể mang về HCV nào. Có vẻ như chưa có ai là đủ tầm để có thể thế chỗ Ánh Viên vào lúc này.

Nguyễn Huy Hoàng là kình ngư nhận được nhiều kỳ vọng nhất cho bơi lội Việt Nam ở SEA Games 32.

Chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới đây, đội tuyển bơi Việt Nam gồm 24 tuyển thủ, được triệu tập chuẩn bị cho hành trình tại đấu trường khu vực. Trong đó có những người từng gây tiếng vang ở SEA Games 31 gần một năm trước, như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Quang Thuấn…

Chương trình thi đấu SEA Games 32 dự kiến cắt giảm nhiều nội dung và gây ra nhiều khó khăn với bơi Việt Nam. Vì thể chỉ tiêu thành tích cũng giảm thay vì 6 – 8 HCV như năm SEA Games 31.

Mục tiêu thành tích giảm nhưng không có nghĩa các đội tuyển có sự thả lỏng trong khâu chuẩn bị. Mà ở đó, các VĐV phải tập trung hơn bao giờ để luyện tập, thậm chí tham gia tập huấn nước ngoài nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32, hay xa hơn là đấu trường Asiad vào tháng 9 và vòng loại tích điểm cho Olympic Paris 2024.

Trần Hưng Nguyên ở nội dung bơi hỗn hợp cũng được kỳ vọng.

Ngày 20/2, đội tuyển bơi Việt Nam với 8 thành viên chủ lực, gồm Huy Hoàng, Thanh Bảo, Hưng Nguyên, Kim Sơn, Quý Phước, Quang Thuấn, Thúy Hiền và Quỳnh Như, đã bắt đầu chuyến tập huấn tại Hungary, cụ thể là tập luyện và thi đấu cọ xát tại câu lạc bộ BVSC trong 2 tháng. Đấu trường SEA Games 32 là đích nhắm đầu tiên, tuy nhiên xa hơn, ngành thể thao Việt Nam vẫn đang kỳ vọng vào kết quả ở Asiad 19 và vòng loại Olympic Paris.

Theo dự kiến, các nội dung của môn bơi tại SEA Games 32 sẽ được Liên đoàn thể thao dưới nước (FINA) xét thành tích, để tính chuẩn dự Olympic Paris 2024. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức không nhỏ với các kình ngư Việt Nam để đạt được suất tranh tài quý giá này.

Cách đây 3 năm, bơi lội Việt Nam có 2 VĐV góp mặt ở Olympic Tokyo, là Nguyễn Huy Hoàng (800m, 1.500m tự do) và cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên (200m tự do, 800m tự do).