Bom tấn "Train to Busan 2 - Bán đảo" lập kỷ lục phòng vé, lôi kéo khán giả trở lại rạp chiếu

"Bán đảo" (Train to Busan 2 - Peninsula) - trailer chính thức

Thu hút hơn 600.000 lượt khán giả Hàn trong 2 ngày công chiếu, đồng thời thiết lập hàng loạt kỷ lục phòng vé ở khắp Á Châu, bom tấn "Bán đảo" chính là nhân tố cần thiết để tái khởi động lại phòng vé nước này lẫn Việt Nam và cả quốc tế.

Theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, chỉ sau đúng 2 ngày ra mắt, "Bán đảo" đã dẫn đầu phòng vé nội địa khi bán được 600.000 vé - một con số cực kỳ khả quan trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường tại Hàn Quốc. Tại Singapore, trong ngày khởi chiếu sớm, "Bán đảo" cũng lập kỷ lục phòng vé với mức doanh thu hơn 105.500 USD, vượt mặt kỷ lục mà bộ phim "Along with the gods: The last 49 days" đã lập trước đó (2018) với 85.500 USD.

Riêng ở xứ Đài, bom tấn có sự góp mặt của Gang Dong Won còn lọt top 300 phim ăn khách nhất, mang về 800.000 USD cho ngày đầu trình làng, đánh bại phần tiền nhiệm "Train to Busan" và cao gấp 10 lần phim "Parasite - Ký sinh trùng" (2019) - theo số liệu từ đài truyền hình KBS Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, "Bán đảo" chính thức trở thành phim Hàn Quốc có lượng đặt vé trước cao nhất với hơn 20.000 vé được bán ra trong ngày đầu tiên.

Kết quả khả quan trên cũng là tin vui dành cho thị trường phim ảnh Việt Nam. Bởi lẽ suốt hơn 2 tháng vừa qua, từ khi chấm dứt giai đoạn giãn cách xã hội, chúng ta vẫn chưa thấy được cái tên nào (cả nội lẫn ngoại) đủ sức để kích cầu khán giả ra rạp. Vì vậy, những bom tấn do Hàn hay Hollywood sản xuất hiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp người xem dần quen thuộc lại với việc thưởng thức phim trên màn ảnh lớn.

"Bán đảo" (Train to Busan 2/Peninsula) khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 24/7/2020 và có suất chiếu sớm từ đêm 17/7 đến hết ngày 19/7. Sau suất chiếu sớm từ 19h00 ngày 24/7, "Bán đảo" chính thức trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu chiếu sớm cao nhất Việt Nam với hơn 69.000 vé được bán ra và thu về hơn 6 tỷ đồng.

Năm 2016, "Train to Busan" (Chuyến tàu sinh tử) đã gây tiếng vang lớn cho nền điện ảnh Hàn Quốc, đưa dòng phim xác sống vốn khá “trầm lắng” trở nên thịnh hành hơn tại xứ sở kim chi. Đồng thời, đây vốn là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của nhiều dự án nội địa chất lượng thuộc thể loại này như series "Kingdom" (2019) hay "Alive" (2020).

Với số vốn đầu tư gấp đôi tác phẩm tiền nhiệm, bom tấn "Bán đảo" có tầm vóc đồ sộ lẫn kỹ xảo cực kỳ đẹp mắt. Chẳng còn gói gọn trong các toa tàu chật hẹp, tay cựu binh Jung Soek (Gang Dong Won) và đồng đội giờ đây phải chiến đấu, đi qua hàng loạt địa điểm khác nhau gồm cảng biển, pháo đài, đồn lũy, phố thị Seoul… Chưa kể, mỗi bối cảnh hiện diện ở "Bán đảo" đều được êkip chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng. Đơn cử như toà pháo đài ẩm thấp, nơi bọn phiến quân 631 đặt cơ quan đầu não có diện tích lên tới gần 2.000 mét vuông.

Mong muốn làm nên những thước phim chưa từng xuất hiện trên màn ảnh lớn, đạo diễn Yeon Sang Ho đã bỏ ra không ít công sức lẫn tâm huyết. Vì vậy, hình ảnh đường cao tốc đầy rẫy xe cộ bỏ hoang, các con tàu chở hàng khổng lồ mắc cạn trên đất liền, hay các tòa cao ốc bị thiên nhiên, cỏ cây xâm lấn đảm bảo sẽ ghi điểm trong lòng khán giả.

So với nhiều tác phẩm zombie khác, đứa con tinh thần do Yeon Sang Ho cầm trịch hứa hẹn gây ấn tượng mạnh nhờ yếu tố hành động mãn nhãn. Xuyên suốt hành trình đào thoát khỏi địa ngục trần gian Seoul, nhóm nhân vật chính phải tham gia các trận đánh có quy mô lớn, chẳng bị giới hạn bởi không gian giữa lòng thành phố chết. Đặc biệt, nhịp phim, mạch dựng lúc này cũng nhanh, gọn và lôi cuốn hơn tiền truyện "Train to Busan".