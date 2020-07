Top phim truyền hình 19+ cực nhạy cảm gây "sốc" ở xứ Hàn lại được người xem ủng hộ

Hoạt động ngoại khóa - Extracurricular

"Hoạt động ngoại khóa" là một tác phẩm ăn khách mới nhất của Hàn Quốc dù được xếp hạng R. Bộ phim thẳng thắn đưa ra những chủ đề nhạy cảm mà một bộ phim học đường thường e ngại. Xoay quanh cuộc sống hai mặt của cậu học sinh Oh Ji Soo (Kim Dong Hee), dự án gây ấn tượng mạnh khi có đầy yếu tố bạo lực, mại dâm, bóc lột, bắt nạt và quấy rối.

Phát sóng trên Netflix vào cuối tháng 4 vừa qua, "Hoạt động ngoại khóa" được đánh giá cao khi cho thấy cuộc đấu tranh căng thẳng lẫn ý nghĩa của các học sinh tuổi teen trên ghế nhà trường và khi ra ngoài cuộc đời.

Oh Ji Soo có học lực rất tốt, luôn đứng vị trí nhất bảng và được thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng Ji Soo có xu hướng hướng nội, ít giao tiếp và có vẻ khá ngờ nghệch.

Bố mẹ bỏ đi khi Ji Soo mới học lớp 9. Vì vậy, để trang trải cuộc sống, Ji Soo phải tìm mọi cách để kiếm ra tiền. Mục đích của Ji Soo là sẽ sở hữu 90 triệu won, để ít nhất cậu có thể xin việc, lấy vợ, sinh con rồi có lẽ cuối cùng là chết đi. Chẳng ai biết với vẻ bề ngoài thư sinh như thế, Ji Soo lại đang nắm giữ đường dây mua bán mại dâm, hay nói văn hoa là “hẹn hò trả tiền”.

"Kingdom 2" - Vương quốc thây ma hay Vương triều xác sống (phần 2)

Bộ phim hành động kinh dị nổi tiếng "Kingdom 2" ("Vương quốc thây ma" hay "Vương triều xác sống" phần 2) xếp hạng R cũng làm mưa làm gió khi được trình chiếu trên Netflix. Phim không chỉ gây sốt ở Hàn Quốc mà còn được khán giả nhiều quốc gia trên thế giới tán thưởng hết lời. Dự án được kỳ vọng sẽ sớm có phần tiếp theo trong năm sau.

"Kingdom 2" là câu chuyện một loài cây quý hiếm đã bí mật được dùng để hồi sinh hoàng đế đã băng hà. Nhưng không còn là con người nữa, hoàng đế đã biến thành con quái vật thèm khát máu và thịt người. Căn bệnh chưa từng thấy này đã lây lan nhanh chóng, trở thành một đại họa không thể lường trước. Thế tử Lee Chang và các cận vệ của mình tiếp tục bảo vệ vương triều khi những xác sống ngày càng trở nên đông hơn, trong khi đó nữ y sĩ Seo Bi đã tìm ra cách ngăn chặn bệnh dịch. Còn ở trong cung, vương hậu đang có một âm mưu man rợ để chiếm đoạt ngai vàng.

Lâu đài trên không - Sky castle

Đây là đứa con tinh thần của đạo diễn Jo Hyun Tak. Với số liệu từ Nielsen Korea, "Sky Castle" đã vượt qua "Reply 1988" (Lời hồi đáp 1988) và được cho là "Phim truyền hình của đài cáp thu hút nhiều người xem nhất xứ kim chi".

Lấy bối cảnh một khu dân cư hạng sang, nơi ở của những gia đình quyền quý học thức cao nhưng nhân cách có vấn đề, tác phẩm đã khắc họa được phần nào mặt trái của một xã hội Hàn Quốc. Đó là những áp lực học hành, căn bệnh thành tích thi cử, các màn ganh đua không có hồi kết của giới thượng lưu… Phim cũng làm người xem suy ngẫm khi nói lên các vấn đề trong một gia đình bình thường như quan hệ “đồng sàng dị mộng” giữa vợ chồng, tình thương bố mẹ và con cái được đong đếm qua điểm số, cách giáo dục con cái thiếu tình người của bậc phụ huynh…

Hội bạn cực phẩm - Graceful Friends

"Hội bạn cực phẩm" gây chú ý khi dán mác 19 với đề tài hình sự - tâm lý xã hội. Phim kể về vụ án mạng bí ẩn xảy ra với nhóm bạn thân 20 năm. Tất cả mọi thành viên đều bị đưa vào diện tình nghi. Qua từng tập phim, diễn biến vụ án dần được lật mở cùng những mối quan hệ nhập nhằng giữa các nhân vật, sự giả dối giữa con người sẽ sớm bị phơi bày.

Cái chết đột ngột của một thành viên trong nhóm bạn thân tên Chun Man Sik (Kim Won Hee) tạo bước ngoặt cho bộ phim. Nhịp phim sau đó dồn dập khi những người đàn ông trong nhóm bạn và tổ ấm của họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

Bà xã của Chun Man Sik là Ji Myung Sook (Kim Ji Young) phát hiện chồng quá cố có dan díu với vợ bạn thân, vợ chồng Nam Jung Hae (Song Yoon Ah) - Ahn Goong Chul nghi ngờ đối phương ngoại tình, Jung Jae Hoon (Bae Soo Bin) lại ngấm ngầm dành sự quan tâm đặc biệt đến bà xã bạn thân…

Ngoài xoay quanh những mối quan hệ ngờ vực trong hôn nhân và sự thân thiết nhưng thiếu gắn bó của nhóm bạn, "Hội bạn cực phẩm" còn gây chú ý với cảnh nóng táo bạo cùng góc quay đoạn giường chiếu trần trụi.

Được biết, "Hội bạn cực phẩm" gắn mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi) nên tác phẩm càng không kiêng dè mà đưa vào các tình tiết và câu thoại rất “người lớn” như chuyện Park Chun Bok (Jung Suk Yong) yếu sinh lý, việc dùng thuốc “hỗ trợ” cho đàn ông hay cảnh trai bao phục vụ cho các quý cô.

"Hội bạn cực phẩm" sẽ tiếp tục lên sóng những tập tiếp theo lúc 21h00 giờ Việt trên JTBC mỗi thứ sáu - thứ bảy.

Thế giới hôn nhân - The World of the Married

"Thế giới hôn nhân" (The World of the Married) là tác phẩm "làm mưa làm gió" thời gian vừa qua, bộ phim không chỉ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Hàn Quốc mà còn lan tỏa ra nhiều đất nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Bộ phim được remake từ phim "Doctor Foster" của BBC (Anh). "Thế giới hôn nhân" sau khi phát sóng đã lập kỷ lục rating (lượng người xem trung bình) khi chiếu trên đài truyền hình cáp JTBC. Đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il được nhận xét là phim đi tiên phong trong phong trào nâng mức hạn tuổi khán giả trên màn ảnh nhỏ.

"Thế giới hôn nhân" là bộ phim tâm lý, xã hội kể về những vấn đề nhức nhối trong hôn nhân gia đình như ngoại tình, lừa dối.

"Thế giới hôn nhân" xoay quanh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - bác sĩ y khoa có trong tay mọi thứ mọi người mơ ước: một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, những tưởng cuộc sống của cô cứ tiếp tục hoàn hảo như vậy, nhưng một ngày, Sun Woo phát hiện ra chồng cô Lee Tae Oh (Park Hae Joon) đang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sun Woo bắt đầu lên kế hoạch trả thù người chồng bội bạc và nhân tình của anh ta.

Cách kể truyện dồn dập, gay cấn, những cảnh bạo lực và chi tiết tình dục được "Thế giới hôn nhân" đem lên sóng truyền hình. Điều này đã làm thay đổi thị trường phim ảnh dài tập xứ Kim chi và thu hút lượng lớn người hâm mộ theo dõi mỗi tập phim. Bên cạnh đó, bất chấp những tranh cãi về sự tàn khốc và trần trụi của phim trong các tập đầu, khán giả Hàn Quốc vẫn ủng hộ ê-kíp thực hiện phim theo hướng 19+, chứ không cần “nói giảm nói tránh” để tiếp cận người xem vị thành niên.