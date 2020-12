Bốn Thứ trưởng Bộ Công an nhận phần thưởng cao quý

Tại Hội nghị, đại diện Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương cho 4 vị tướng là Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh Báo CAND).

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương tặng 4 vị Thứ trưởng Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê Nam Định. Năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2011, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Hai năm sau, ông được điều động trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 10/2013, ông được thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957, quê Ninh Bình. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng, sau đó chuyển công tác sang chính quyền. Quá trình công tác sau đó, ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2016, ông được phong hàm Thượng tướng.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê Đà Nẵng. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Năm 2015, ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Năm 2016, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Cũng trong năm 2016, ông được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Còn Trung tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê Hưng Yên. Ông từng là Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 10/2017. Trước đó trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tướng Lương Tam Quang được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào đầu năm 2019. Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.