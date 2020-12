Bộ trưởng Công an yêu cầu bàn giải pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội XIII của Đảng và bầu cử

Ngày 7/12, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Công an lần thứ 76 (ảnh Bộ Công an).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong bối cảnh Đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đất nước ta đã chủ động, sớm kiểm soát được dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2020 và nhìn nhận cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an hoạch định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị Công an lần thứ 76 (ảnh Bộ Công an).

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo tác động trực tiếp, nhiều mặt đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Tình hình đó, đang đặt ra những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ rất nặng nề, hết sức khẩn trương đối với lực lượng CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 cần kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2020. Đồng thời, có nhiệm vụ nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW, chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trọng tâm là bàn các giải pháp: "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở".

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị cần tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2021 và những năm tiếp theo.