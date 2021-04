Bong bóng du lịch tại Úc-New Zealand bắt đầu được triển khai, lượng du khách không đồng đều

Lượng du khách từ Úc đến New Zealand cao gấp 3 so với chiều ngược lại

Những kết quả ban đầu cho thấy rằng các mô hình du lịch đang gặp phải một số vấn đề sau thời gian dài đóng cửa và có thể mất vài tháng để trở lại bình thường.

Olivier Ponti, phó chủ tịch của công ty dữ liệu du lịch ForwardKeys cho biết: "Hiện tại, lượng du lịch đến New Zealand nhiều gấp gần ba lần so với chiều ngược lại".

Trước khi đại dịch xảy ra, việc đi lại giữa các quốc gia tương đối cân bằng mặc dù Úc có dân số đông gấp 5 lần New Zealand.

Năm 2019, 1,5 triệu người Úc đã đi du lịch New Zealand, trong khi 1,4 triệu người New Zealand đến Úc, theo thông tin từ các tổ chức du lịch ở cả 2 quốc gia.

Theo dữ liệu của ForwardKeys cung cấp cho Reuters, lượng vé từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 cho các chuyến du lịch từ New Zealand đến Úc đã phục hồi lên mức 27% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi chiều ngược lại phục hồi lên 69% so với mức của năm 2019.

Ponti cho biết trào lưu du lịch từ Úc đến New Zealand có lẽ được giải thích một phần bởi có khoảng 600.000 người New Zealand sống ở Úc so với 60.000 người Úc sống ở New Zealand, cũng như những người Úc đang tìm cách đến các sân trượt tuyết của New Zealand để nghỉ lễ.

Air New Zealand Ltd (AIR.NZ) cho biết trong số 5.200 hành khách đặt vé vào thứ Hai, 59% đã đi du lịch đến New Zealand.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Qantas Airways Ltd (QAN.AX) Alan Joyce cho biết nhu cầu từ thị trường New Zealand thấp hơn so với nhu cầu từ Úc, mặc dù ông dự kiến con số sẽ tăng trong vòng vài tháng tới.

Qantas có kế hoạch triển khai 83% công suất trước COVID-19 giữa Úc và New Zealand, trong khi Air New Zealand đang bay với công suất 70%.

Trước đại dịch, khoảng 20% lưu lượng giao thông giữa các quốc gia là của khách du lịch quốc tế đến từ những nơi như Hoa Kỳ và Trung Quốc, Joyce nói.