Vòng tứ kết ASIAD 2023 không có đại diện ĐNÁ

Tại ASIAD 2023, ở môn bóng đá nam, Đông Nam Á có 4 đại diện tham gia tranh tài là Olympic Việt Nam, Olympic Thái Lan, Olympic Indonesia và Olympic Myanmar. Những kết quả khá ấn tượng ở vòng loại của cả 4 đội bóng này khiến người hâm mộ Đông Nam Á rất tự tin vào thành công khi khu vực lâu nay bị coi là "vùng trũng" lại có nhiều đội tham gia Á vận hội tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Trên thực tế, ở vòng bảng, các đội của Đông Nam Á đã chơi đầy nỗ lực với mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp. Olympic Việt Nam không may mắn khi cùng bảng với 2 đối thủ rất mạnh là Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê-út nên đã để thua cả 2 trận này. Dù có chiến thắng 4-2 trước đội còn lại trong bảng là Olympic Mông Cổ, nhưng do kết quả này không được tính khi so thành tích giữa các đội xếp thứ ba để tranh vé vào vòng 1/8 nên Olympic Việt Nam đã phải dừng bước sớm.

Olympic Việt Nam (áo đỏ) phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, Olympic Thái Lan, Olympic Indonesia và Olympic Myanmar dù không có được những kết quả thực sự tốt, nhưng nhờ một chút may mắn theo quy định về xếp hạng nên đã giành vé tiếp. Mặc dù vậy, ở vòng 1/8 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/9, các đội bóng của Đông Nam Á đều thất bại và thậm chí không ghi được bàn thắng nào khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn.

Olympic Thái Lan thua Olympic Iran 0-2 ở trận đấu mà thủ môn của họ mắc sai lầm rất đáng trách. Olympic Indonesia chơi kiên cường, nhưng cũng chỉ trụ vững trước Olympic Uzbekistan trong 90 phút chính thức trước khi sụp đổ ở hiệp phụ và thua chung cuộc 0-2. Olympic Myanmar gặp phải Olympic Nhật Bản quá mạnh và thảm bại với tỷ số 0-7.

Những kết quả này khiến cả 4 đại diện Đông Nam Á đều đã bị loại trước khi vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD diễn ra. Điều này khiến đông đảo CĐV trong khu vực rất thất vọng và họ đã đưa ra nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Olympic Thái Lan (áo xanh) vào vòng 1/8 nhưng đá 4 trận tại ASIAD 2023 mà không thắng trận nào. Ảnh: Siamsport

CĐV Arianto Putra cho biết: "Khoảng cách giữa các đội Đông Nam Á với những đại diện hàng đầu châu Á còn rất lớn. Sự nỗ lực về tinh thần vẫn là chưa đủ và điều đó bộc lộ rất rõ ở các trận đấu vừa qua".

Người hâm mộ Indra Sulaiman thì cho rằng: "Chẳng có điều gì tiếc nuối khi sự chênh lệch đẳng cấp là quá rõ ràng. Trong khi Olympic Việt Nam có phần không may bởi rơi vào bảng đấu quá nặng ở vòng loại, 3 đội còn lại có lẽ cũng hài lòng khi lọt được vào vòng 1/8 dù kết quả khá tệ. Và sự thật phũ phàng đã ngay lập tức hiện ra tại các trận đấu loại trực tiếp. Đây là bài học lớn cho bóng đá Đông Nam Á".

Trong khi đó, CĐV Narongchai Sripan nhận định: "Olympic Việt Nam, Olympic Thái Lan và Olympic Indonesia được kỳ vọng có thực lực và cũng rất quyết tâm, nhưng rốt cuộc họ đã không thể tiến xa. Olympic Myanmar thì chạm ngưỡng và chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở họ khi đã vượt qua vòng bảng. Bóng đá Đông Nam Á sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Olympic Indonesia (áo đỏ) không thể tạo bất ngờ trước Olympic Uzbekistan. Ảnh: Bola

CĐV Lee Wei Feng khẳng định: "Tôi không muốn nhìn thấy điều này, nhưng thật cay đắng phải thừa nhận đó vẫn là sự thật. Bóng đá Đông Nam Á cần sự đổi mới rõ nét hơn để có thể thi đấu một cách sòng phẳng, ngang ngửa với các đội hàng đầu châu lục".

"Vẫn còn quá sớm để khẳng định bóng đá Đông Nam Á đã đủ sức bơi ra biển lớn", người hâm mộ Aung Min Thu bình luận ngắn gọn và khá chua chát.