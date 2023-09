Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: "Việc có được huy chương tại ASIAD 2023 giúp tôi hưng phấn hơn"

Tối ngày 28/9, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng bước vào chung kết nội dung 800m tự do nam. Tại đây, nam VĐV đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCĐ và cũng là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam tại ASIAD 2023. Thành tích của Huy Hoàng là 7:51.44, giúp anh vượt chuẩn A Olympic nội dung 800m tự do nam. 5 năm trước tại ASIAD 18, Huy Hoàng cũng giành HCĐ ở nội dung này.

Giành HCV ở nội dung này là VĐV người Hàn Quốc Kim Woo-min với thành tích 7 phút 46 giây 03, còn HCB thuộc về kình ngư của chủ nhà Trung Quốc Fei Liwei 7 phút 49 giây 90.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ngày 28/9.

Ở ngày thi đấu trước đó, kình ngư Việt Nam đã thất bại ở đường đua 1500m tự do nam. Rút kinh nghiệm từ đó, Huy Hoàng đã bứt tốc nhanh ngay từ 100 m đầu tiên ở nội dung 800m tự do. Kình ngư của Việt Nam liên tục duy trì vị trí thứ ba cùng khoảng cách tương đối an toàn với nhóm bám đuổi. Thành tích này hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực mà kình ngư của Việt Nam thể hiện.

Chia sẻ với PV sau khi có được tấm HCĐ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cho biết: "Thành tích này của tôi chưa hay bằng năm ASIAD năm 2018, tôi đang lấy lại cảm giác ngày đầu tiên của giải ASIAD 2023 tâm lý của tôi chưa được ổn định nên để vuột mất huy chương, hôm nay tôi lấy lại được tự tin và có được tấm HCĐ. Tôi cũng có tiếc nuối, nhưng không sao hết mục tiêu của tôi là có được huy chương và hôm nay tôi đã làm được nên tôi cảm thấy rất vui, vì ASIAD tới 4 năm mới có 1 lần vì thế việc có được huy chương giúp tôi hưng phấn và thoải mái hơn".

Kình Ngư Nguyễn Huy Hoàng ăn mừng sau khi có được HCĐ.

Trong ngày thi đấu 28/9, thể thao Việt Nam đã có được tấm HCV đầu tiên ở môn bắn súng. Đó là tấm huy chương của Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Cùng ngày, TDDC cũng mang về tấm HCB. Đó là tấm huy chương của Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo với 14,6 điểm.