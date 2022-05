Bóng ném bãi biển Việt Nam thắng sít sao trước Thái Lan, cổ động viên nhiều phen thót tim

Sau 2 trận thắng mở màn trước Singapore và Philippines, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam tiếp tục gặp đối thủ Thái Lan vào chiều 8/5.

Chiều 8/5, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Bùi My

Với tâm thế tự tin, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên tại Tuần Châu, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam liên tục vượt lên dẫn trước đối thủ Thái Lan ngay trong hiệp 1.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của hai đội tranh bóng quyết liệt tại khu vực giữa sân. Ảnh: Bùi My

Khán giả cổ vũ nhiệt tình khi các cầu thủ bóng ném bãi biển Việt Nam liên tục vượt lên dẫn trước đối thủ Thái Lan trong hiệp 1. Ảnh: Bùi My Cổ động viên reo hò sau khi các cầu thủ ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam ghi điểm vào lưới của đội bạn. Ảnh: Bùi My

Dù trời mưa lất phất, nhưng các cổ động viên vẫn cổ vũ hết sức nhiệt tình. Ảnh: Bùi My

Thế nhưng ở hiệp 2, ĐT bóng ném bãi biển nam Thái Lan liên tục phòng ngự hiệu quả trước những pha tấn công từ Việt Nam. Và cũng trong hiệp 2, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam nhận hiệp thất bại đầu tiên tại SEA Games 31.

Kết quả hòa 1-1 khiến 2 đội bước vào loạt shoot-out. Đây là trận đầu tiên tại SEA Games 31, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam phải bước vào loạt ném cân não này.

Ở hiệp thứ hai, các cầu thủ Thái Lan phòng thủ hiệu quả và dẫn trước ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam. Ảnh: Bùi My



Cổ động viên nhiều phen thót tim, đôi khi lại mừng hụt. Ảnh: Bùi My

Sự hấp dẫn được đẩy lên đỉnh điểm khi sau nhiều lượt ném, hai đội tuyển bám đuổi nhau từng điểm số. Ở lượt ném cuối cùng của Thái Lan, thủ môn của ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam đã lên cao tạo áp lực khiến đội bạn ném hỏng.

Dưới sự cổ vũ không ngừng nghỉ của cổ động viên, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam ghi thêm điểm quyết định và chiến thắng đối thủ Thái Lan.

Chiến thắng trước Thái Lan giúp ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam chạm tay vào tấm HCV khi ở trận cuối vào ngày mai (9/5), chúng ta chỉ phải gặp lại Singapore. Ở cuộc đối đầu cách đây 2 ngày, ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam đã thắng đại diện đảo quốc Sư tử 2-0.

Sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên giúp ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam toàn thắng 3 trận ở lượt đi. Ảnh: Bùi My