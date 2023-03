Vào ngày 28/3, TMZ đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Brad Pitt đã bán thành công biệt thự của mình ở Los Angeles với mức giá ấn tượng là 39 triệu USD. Ngôi sao của bộ phim được giới phê bình đánh giá cao "Once Upon a Time in... Hollywood" đã gọi dinh thự là nhà của mình trong gần 30 năm trước khi rao bán.

Nguồn tin từ TMZ cho biết thêm, nam diễn viên "Seven" đã quyết định bán dinh thự để chuyển đến Carmel, một thành phố ven biển nằm ở phía Bắc California. Vào tháng 1, Brad Pitt ban đầu niêm yết bất động sản rộng 7.600m2 với giá 45 triệu USD, nhưng giá bán cuối cùng đã giảm đáng kể sau khi thương lượng với người mua.

Brad Pitt bán biệt thự kỷ niệm với Angelina Jolie

Brad Pitt đã bán căn biệt thự với giá 39 triệu USD. (Ảnh: IT).

Vào năm 1994, khi Brad Pitt lần đầu tiên mua biệt thự từ nữ diễn viên Cassandra Peterson với số tiền đáng kể thời điểm đó là 1,7 triệu USD. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1910 bởi một ông trùm dầu mỏ và cũng là nơi nhạc sĩ Jimi Hendrix viết ca khúc nổi tiếng "May This Be Love".

Trước khi chia tay, Brad Pitt và Angelina Jolie cùng 6 người con chung sống tại dinh thự tráng lệ. Nam diễn viên "Fury" đã nỗ lực hết sức để tạo thêm các khu vực giải trí, chẳng hạn như sân tennis, bể bơi và khu vui chơi dành cho trẻ em bằng cách đầu tư mạnh vào việc mua thêm đất.

Bên trong biệt thự, Brad Pitt cũng tiến hành cải tạo rộng rãi và bổ sung một số tính năng mới, bao gồm sân trượt băng, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, hồ cá Koi lớn cùng những tiện nghi sang trọng khác.

Brad Pitt và Angelina Jolie là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất ở Hollywood, với mối quan hệ của họ gây chú ý trên khắp thế giới. Hai ngôi sao gặp nhau khi quay bộ phim hài hành động "Mr. and Mrs. Smith" năm 2004, khi Brad Pitt vẫn kết hôn với Jennifer Aniston vào thời điểm đó.

Mãi đến năm 2005, Brad Pitt và Angelina Jolie mới công khai xác nhận mối quan hệ của họ, Angelina Jolie nói rằng, họ yêu nhau trên phim trường. Mối quan hệ của cặp đôi đã bị giới truyền thông soi mói rất nhiều, với những tin đồn xoay quanh chuyện ngoại tình giữa Brad Pitt và Angelina Jolie khi anh vẫn còn kết hôn với Aniston.

Căn biệt thự từng là nơi Brad Pitt chung sống với Angelina Jolie và 6 người con. (Ảnh: IT).

Brad Pitt và Angelina Jolie cuối cùng kết hôn vào năm 2014, sau vài năm hẹn hò và có với nhau 6 người con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và cặp đôi tuyên bố chia tay vào năm 2016, Jolie cho rằng "những khác biệt không thể hòa giải".

Sự chia tay của họ đã được công bố rộng rãi, với những cáo buộc về việc Brad Pitt ngoại tình và lạm dụng chất kích thích. Quyền nuôi 6 người con của họ cũng trở thành một điểm gây tranh cãi, với việc Jolie ban đầu tìm kiếm quyền nuôi con hoàn toàn và Brad Pitt tranh giành quyền nuôi con chung.

Bất chấp sự chia ly gay gắt của họ, Brad Pitt và Angelina Jolie kể từ đó đã đạt được một thỏa thuận đồng cha mẹ thân thiện hơn. Vào năm 2019, họ đã có thể đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con để trao quyền nuôi con chung. Tuy nhiên, hai ngôi sao vẫn vướng vào cuộc chiến pháp lý về phân chia tài sản, trong đó có dinh thự Chateau Miraval ở Pháp.

Angelina Jolie và Brad Pitt đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý sau khi chia tay. (Ảnh; IT).

Nhìn chung, mối quan hệ của Brad Pitt và Angelina Jolie là một mối quan hệ được công khai rộng rãi và đầy sóng gió, với những thăng trầm. Trong khi mối tình lãng mạn của họ bắt đầu giữa những tranh cãi và cáo buộc ngoại tình thì cuối cùng cũng đã dẫn đến việc một gia đình có 6 người con tan rã. Bất chấp sự ly thân và những cuộc chiến pháp lý đang diễn ra, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn cam kết cùng nhau nuôi dạy con cái và mang đến một môi trường ổn định và yêu thương cho con.