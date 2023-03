Nghệ sĩ guitar Hàn Quốc qua đời do tai nạn xe máy tại Việt Nam

Nghệ sĩ Hàn Quốc - Lim Chang Soo qua đời ở Việt Nam khi đang đi du lịch

Ngày 29/3, đồng loạt các trang báo Hàn Quốc đăng tải thông tin nghệ sĩ Hàn Quốc - Lim Chang Soo qua đời ở tuổi 54. Ông mất sau khi đâm xe máy vào cột điện bên đường ở Đà Lạt (Lâm Đồng).



Cụ thể, nam nghệ sĩ khi đang điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Ông đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã qua đời sau đó tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, TTXVN đưa tin, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành xác minh sự việc du khách tử vong.

Qua xác minh, nghệ sĩ họ Lim tới Đà Lạt du lịch từ ngày 22/3 và dự kiến ở đây khoảng 1 tuần, xe máy được nam nghệ sĩ thuê để tiện di chuyển. Chiếc xe máy do ông Lim Chang Soo thuê đã đổi chủ nhiều lần. Điều này khiến việc xác minh gặp khó khăn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe máy của ông Lim Chang Soo bị hư hỏng nặng. Cột đèn điện trên vỉa hè có dấu vết bị tác động mạnh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có thể nạn nhân đã đâm vào cột điện rồi ngã xuống đường.

Người thân, đồng nghiệp của ông Lim Chang Soo không khỏi bàng hoàng

Người thân và bạn bè tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ Hàn Quốc. Nhiều đồng nghiệp thân thiết và khán giả yêu mến Lim Chang Soo không khỏi sốc khi biết tin buồn này. Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ niềm xót thương và gửi lời tiễn biệt đến nghệ sĩ guitar nổi tiếng này.

Nghệ sĩ Lim Chang Soo (sinh năm 1969) từng là thành viên của NEXT – ban nhạc rock nổi tiếng Hàn Quốc do ngôi sao huyền thoại Shin Hae Chul dẫn dắt. Ông Lim đã tham gia sản xuất The Return Of N.E.X.T Part 1: The Being - một album được nhóm nhạc nổi tiếng này phát hành năm 1994.

Theo SBS News, album này gồm nhiều ca khúc nổi tiếng và được coi là một trong những kiệt tác trong lịch sử âm nhạc đại chúng xứ kim chi. Về sau, Lim Chang Soo gặp chấn thương ở tay khiến ông không thể chơi đàn. Nam nghệ sĩ chuyển hướng sang kinh doanh và điều hành công ty chuyên về thiết bị âm thanh, nhạc cụ điện tử.