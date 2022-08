Nam diễn viên 58 tuổi là doanh nhân yêu thích rượu vang. Anh đứng sau nhãn hiệu rượu sâm panh Fleur de Miraval, một loại rượu vang hồng cổ điển có giá bán lẻ hơn 300 bảng Anh một chai. Anh cũng là chủ sở hữu của Plan B, công ty sản xuất được đánh giá cao với các tác phẩm từng đoạt giải Oscar như 12 Years a Slave, Moonlight và Minari.

Một sở thích khác của anh là kiến trúc và 22 năm trước, anh đã đồng viết một cuốn sách về một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của California, Robert R Blacker House ở Pasadena. Đầu mùa hè này, anh đã mua ngôi nhà DL James trị giá 40 triệu USD, một ngôi nhà bằng đá ở Carmel, đây cũng được coi là một kiệt tác kiến trúc. Anh cũng được biết đến với các hoạt động chính trị và từ thiện.

Brad Pitt ở tuổi 58. (Ảnh: IT).

Những chi tiết này khiến Brad Pitt giống như một doanh nhân làm từ thiện điển hình. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của câu chuyện về Brad Pitt. Theo GQ, nam diễn viên 58 tuổi này đã hai lần được Tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất" và là "người có thể là trái tim vĩ đại nhất mọi thời đại". Nhờ các cuộc hôn nhân và sau đó ly hôn với Jennifer Aniston và Angelina Jolie khiến dư luận "ầm ĩ", danh tiếng của Brad Pitt không chỉ dừng lại ở tài kinh doanh, nghệ thuật mà còn cả ở đời tư phức tạp.

Brad Pitt: "Tắc kè hoa" ở tuổi 58

Brad Pitt mới đây trở lại màn ảnh trong tuần này trong một bộ phim hành động mới "Bullet Train". Anh vào vai Ladybug, một sát thủ, nguy hiểm nhưng vẫn đẹp trai, luôn đeo kính đen lớn và đội mũ xô. Người quản lý của anh Sandra Bullock, cử Ladybug đi làm nhiệm vụ lấy một chiếc cặp đựng đầy tiền mặt và thỏi vàng trên một chuyến tàu cao tốc đi từ Tokyo đến Kyoto. Đây là bộ phim Brad Pitt tái hiện khả năng diễn xuất các cảnh hành động điển hình của mình, thứ đã giúp anh giành được giải Oscar trong phim "Once Upon a Time in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino. Anh có thể là một kẻ giết người máu lạnh, nhưng cũng là một người có lịch sự kiểu cũ và có khiếu hài hước.

Khi những sát thủ khác, những người cũng theo đuổi chiếc cặp, đuổi theo anh ta bằng súng, rắn, dao và thuốc độc, anh ta không bao giờ quá lo lắng. Ngay cả trong những khoảnh khắc "dựng tóc gáy" nhất của bộ phim, nhân vật của Brad Pitt dường như vẫn đủ bình tĩnh để "nháy mắt" với khán giả. "Bullet Train" thu hút người hâm mộ với vị thế là một bộ phim hành động phong cách, hấp dẫn tương tự như loạt phim "John Wick" do Keanu Reeves thủ vai chính hay "The Grey Man" phát hành gần đây của Netflix. Sau tất cả, Brad Pitt, bây giờ đã ngoài 50 tuổi, được mọi người yêu mến.

Brad Pitt trong bộ phim "Bullet Train" mới ra mắt. (Ảnh: BBC).

Tuy nhiên, không chỉ giới chuyên môn mới thấu hiểu, ngay cả dư luận vẫn nhận định rằng dù rất nổi tiếng, Brad Pitt vẫn bị đánh giá thấp hơn thực tế trong tư cách là một diễn viên. Các nhà phê bình không thể tách diễn xuất của anh ra khỏi con người nổi tiếng của Brad Pitt. Đối với một số người, anh vẫn là người mẫu nam với "vẻ ngoài điển trai âm ỉ" (như các tờ báo Anh thường mô tả), người đã xuất hiện trong các quảng cáo quần, áo bò đầy hấp dẫn khi bắt đầu sự nghiệp của mình vào đầu những năm 1990. Brad Pitt chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi khuôn mẫu đã đeo bám anh kể từ khi anh tham gia bộ phim "Thelma và Louise" năm 1991 của Ridley Scott. Nhà phê bình phim Roger Ebert của tờ The Chicago Sun-Times đã mô tả về anh "Shifty but sexy" (Gian xảo nhưng quyến rũ).

Đạo diễn danh tiếng Quentin Tarantino gần đây cho rằng, Brad Pitt là người kế thừa tự nhiên cho những ngôi sao rắn rỏi, lôi cuốn và ưa nhìn của Thập niên bảy mươi. Nhưng không giống như Steve McQueen, Paul Newman và Robert Redford, anh chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng như vậy. Ngay cả trước khi sự nghiệp điện ảnh bắt đầu một cách nghiêm túc, Brad Pitt luôn bị các nhà báo chuyên mục tin đồn săn đón.

Khán giả Anh lần đầu tiên bắt gặp anh vào cuối những năm 1980 khi anh xuất hiện tại Dallas. Anh đóng vai một thiếu niên Randy đang hẹn hò với con gái của Jenna Wade, Charlie (Shalane McCall). Bộ phim dài bốn tập đã cung cấp đủ nguồn tin cho các tờ báo lá cải chìm sâu vào một nạn nhân mới. Vào khoảng thời gian này, báo chí rất thích thú suy đoán về việc liệu cựu vô địch quyền anh hạng nặng Mike Tyson có đánh Brad Pitt tới tấp sau khi anh bắt đầu mối quan hệ với vợ cũ của Tyson là Robin Givens hay không. "Brad không hèn nhưng anh ấy cũng không ngốc… anh ấy biết Tyson có thể ghi tên mình trên trang cáo phó," một "người bạn" của nam diễn viên nói với tờ Sunday World là sa-po quen thuộc trong các bài báo viết về Brad Pitt.

Brad Pitt và hai người vợ cũ từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. (Ảnh: IT).

Đạo diễn kỳ cựu người Mỹ Mel Damski đã giao cho Brad Pitt một trong những vai diễn đầu tiên trên màn ảnh, trong bộ phim hài hước lấy bối cảnh thời đại học Happy Together (1989). Không có nhiều phân cảnh, nhưng Damski nhớ Brad Pitt rất rõ. "Cậu ta - Brad Pitt là một đứa trẻ vừa chuyển từ Missouri đến Los Angeles. Chỉ có một câu thoại trong phim, nhưng lại thích ở phim trường và xem mọi thứ đang diễn ra bởi vì đây là một thế giới hoàn toàn mới đối với cậu ta. Tôi có thể nói với bạn điều này, Brad Pitt là một chàng trai tốt. Cậu ta thật đáng yêu khi làm việc cùng. Tôi không ngạc nhiên về những thành công mà Brad Pitt có được sau đó. Anh có một phẩm chất rất đáng yêu", Damski nói với The Independent.

Thật kỳ lạ, một trong những vai diễn ban đầu đặc biệt nhất của Pitt lại là trong một bộ phim gây tiếng vang tại phòng vé Hoa Kỳ. Trong "Johnny Suede" (1991) của đạo diễn Tom DiCillo, anh vào vai một ngôi sao nhạc rock được yêu thích. DiCillo mô tả nhân vật là "một kẻ ngốc ngây thơ, tâm thần phân liệt" và cũng là một "chàng trai thông minh, gợi cảm với năng lượng mãnh liệt". Brad Pitt có một sức hút kỳ lạ và một sự tinh tế với hài kịch. Anh có thể vào vai những anh hùng lãng mạn đầy mộng mơ nhưng luôn sẵn sàng đảm nhận những vai du côn và người ngoài vòng pháp luật. Không lâu sau, anh được chọn vào vai bệnh nhân tâm thần bị rối loạn Jeffrey Goines trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển "12 Monkeys" (1995) của Terry Gilliam, Brad Pitt cũng không sợ sự đen tối trong "Se7en" của David Fincher (1995), trong đó anh đóng vai một thám tử trẻ đang điều tra một kẻ giết người hàng loạt.

Sức hấp dẫn bẩm sinh của Brad Pitt giúp anh có thể đảm nhận những vai phức tạp và thậm chí là phản diện trong khi vẫn giữ được thiện cảm của khán giả. Với sự đa năng của mình, Brad Pitt đang có một bộ sưu tập vai diễn cực kỳ đa dạng. Anh đóng vai chính trong các phim trường lớn như "Ocean's Eleven" trong khi cũng xuất hiện trong các phim phương Tây theo chủ nghĩa xét lại như "Vụ ám sát Jesse James" của Coward Robert Ford, và bộ phim truyền hình "Babel" (2006). Anh cũng thuyết phục không kém với vai nam thứ đáng kinh ngạc Tyler Durden trong "Fight Club" (1999). Brad Pitt đã đóng vai một thương nhân ở Phố Wall trong "The Big Short" (2015) cũng như một tộc trưởng nghiêm khắc ở vùng nông thôn Texas trong phim "The Tree of Life" (2011) của Terrence Malick.

Brad Pitt và bộ sưu tập các thể loại vai diễn đa dạng. (Ảnh: IT).

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giới truyền thông đã bị phân tâm bởi sự nổi tiếng về cuộc sống riêng tư của Brad Pitt đến mức những nỗ lực biến hình như tắc kè hoa của anh trên màn ảnh hầu như không được chú ý. Bộ phim tài liệu của Roxane Schlumberger, "Brad Pitt: Breaking Hollywood" ra mắt năm 2021. Nó bắt đầu như một bản tường trình thông thường về sự nghiệp của Pitt; cách anh ấy đến Hollywood lần đầu tiên từ Missouri với chỉ 300 USD trong túi, sau đó nhận một loạt công việc bế tắc trước khi nhanh chóng đột phá vào ngành. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phân tích ý nghĩa về sự nghiệp của anh đều bị lãng quên vì những lời đồn thổi nhiệt thành trong giới showbiz về Brad và vợ cũ Jennifer, và sau đó là Brad và Angelina - hay "Brangelina", như cặp đôi được đặt tên. Khi Jolie tuyên bố mang thai vào năm 2006, một bộ phim tài liệu ra mắt tuyên bố đứa trẻ "là đứa trẻ được mong đợi nhất kể từ thời Chúa Giê-su".

Bất chấp giải Oscar và Quả cầu vàng, Brad Pitt vẫn không được liệt vào số các diễn viên "thực lực". Một số nhà phê bình cho rằng, anh "bảo thủ" và thiếu táo bạo. "Brad Pitt là một diễn viên có năng lực và sáng tạo, nhưng anh sẽ chỉ là một diễn viên tuyệt vời nếu anh mạo hiểm bộc lộ bản thân trên màn ảnh", nhà phê bình AO Scott của tờ New York Times nhận định. Khi gần 60 tuổi, Brad Pitt có thể không còn mảnh mai đóng "Thelma và Louise" khi mặc đồ denim, nhưng trong "Bullet Train", anh dễ dàng chống lại những kẻ phản diện kém hơn nhiều tuổi, cả trong phân cảnh chiến đấu và trong cận cảnh đầy tâm trạng.

"Sự tấn công của giới truyền thông" mà Brad Pitt đã phải chịu kể từ khi bắt đầu sự nghiệp dường như không thể kìm hãm anh lại. Brad Pitt vẫn đang tăng tốc phía trước. Vừa bước ra khỏi "Bullet Train", anh sẽ sớm đóng vai chính trong một bộ phim chủ đề đua xe công thức 1 mới của Hollywood mà anh sẽ nhận được các bài học lái xe từ Lewis Hamilton. Hơn 30 năm sau "Thelma và Louise", khả năng thu hút khán giả của nam diễn viên không hề suy giảm, nhưng vẫn còn đó là sự nghi ngờ của các nhà phê bình về một diễn viên mà mọi thứ dường như đến quá dễ dàng.