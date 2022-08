Bộ phim được phát hành bởi Sony Pictures với kinh phí khổng lồ 90 triệu USD, đã thu được 62,5 triệu USD trên toàn thế giới trong tuần đầu công chiếu. Hãng phim này cho biết, những kết quả đó cho thấy bộ phim đang đi đúng hướng để trở thành một trong những sản phẩm ăn khách trước đây như "Murder on the Orient Express" và "Kingsman: The Secret Service". Tác phẩm điện ảnh mới nhất của Brad Pitt đã có mặt tại 73% thị trường quốc tế với hơn 15,900 rạp chiếu. Đây là bộ phim có doanh thu toàn thế giới cao nhất vào cuối tuần.



"Bullet Train" quy tụ nhiều ngôi sao, đã đạt doanh thu tốt nhất ở Vương quốc Anh, với tổng doanh thu 5 ngày là 3,5 triệu USD, tiếp theo là Pháp với 3,1 triệu USD và Mexico với 3 triệu USD. Ngoài Brad Pitt, "Bullet Train" còn có sự tham gia của Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock và Bad Bunny.

Siêu phẩm hành động "Bullet Train" của Brad Pitt "bội thu" dịp cuối tuần

Brad Pitt trong vai LadyBug (bọ rùa). (Ảnh trong phim)

Bên cạnh đó, bộ phim siêu anh hùng "Thor: Love and Thunder" của Disney và Marvel đã đạt gần mốc 700 triệu USD sau khi thu về 11,1 triệu USD quốc tế trong tuần vừa qua. Tổng doanh thu toàn cầu cho phần tiếp theo của siêu anh hùng này dao động ở mức 699 triệu USD. "Minions: The Rise of Gru" tiếp tục khẳng định mình là một bộ phim dành cho gia đình, đã thêm 15,9 triệu USD vào tổng doanh thu của mình, nâng con số này lên 757,9 triệu USD.

"Bullet Train" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Maria Beetle (2010) của nhà văn Ikasa Kotaro. Khác với nguyên tác, hầu hết nhân vật quan trọng từ người Nhật trở thành đa dạng sắc da. Song, phim không nhận nhiều phản hồi tiêu cực về vấn đề này, ngược lại còn được mong chờ do có đạo diễn David Leitch (John Wick, Atomic Blonde) cùng dàn diễn viên thực lực.

Bọ Rùa (Brad Pitt) là tay sát thủ đang theo chủ nghĩa ôn hòa, nói không với súng đạn. Anh nhận một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, đó là cướp chiếc cặp táp trên chuyến tàu tốc hành (shinkansen) đi từ Tokyo đến Kyoto.

Thực chất, chiếc cặp thuộc sở hữu của bộ đôi giết thuê Quýt (Aaron Taylor-Johnson) và Chiuhanh (Brian Tyree Henry), với món hàng bên trong cần được giao cho ông trùm yakuza khét tiếng Cái Chết Trắng (Michael Shannon). Sau khi mất vali, để bảo toàn mạng, chúng ra sức săn lùng Bọ Rùa.

Sau khi ra mắt, "Bullet train" lập tức nhận được vô số lời khen về mảng hành động ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. CNET nhận xét: “Phim là một cuộc hành trình tốc độ cao với yếu tố hành động và hài kịch cùng màn trình diễn của các ngôi sao tên tuổi và những màn đánh đấm đỉnh cao. Ước gì tôi được làm việc trên chuyến tàu đó suốt cả ngày dài”.

ScreenRant bình luận: "Bộ phim là một sản phẩm hành động hài hước ấn tượng với dàn nhân vật vui nhộn, các pha chiến đấu mãn nhãn và (đôi khi) cảm xúc nghiêm túc đáng ngạc nhiên".