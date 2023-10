Britney Spears: "Tôi bị coi như một ả gái gọi từ khi Justin Timberlake ra mắt MV đó"

Cuốn hồi ký đặc biệt của nữ ca sĩ nổi tiếng Britney Spears mang tựa đề "The Woman in Me", sẽ chính thức ra mắt vào ngày 24/10 tới đây. Cuốn sách hiện đang là tâm điểm của giới truyền thông và dư luận. Trong cuốn hồi ký đầy cảm xúc này, Britney Spears lần đầu tiết lộ một phần trong những ký ức đau đớn và quyết định khó khăn mà cô phải đối mặt trong mối tình thời trẻ với nam ca sĩ Justin Timberlake.

Mới đây, hé lộ với New York Times, Britney Spears cho biết, hậu quả truyền thông gây ra bởi MV "Cry Me a River" năm 2002 của Justin Timberlake là vô cùng khủng khiếp. Truyền thông và khán giả khi đó đã biến cô trở thành một "ả gái điếm".

Britney Spears: "Tôi như một ả gái gọi từ khi Justin Timberlake ra mắt MV đó"

Britney Spears và Justin Timberlake đã hẹn hò vào năm 1999 khi cả hai còn rất trẻ. Ảnh: NYP.

Khi đó, Britney Spears trở thành một nhân vật phản diện trên các phương tiện truyền thông chính thống. Bởi trong MV có cảnh Timberlake phải đối mặt với một cô bạn gái không chung thủy, ít nhiều trông giống ca sĩ "Baby One More Time". Đoạn video dường như xác nhận bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ và cuộc chia tay của anh với Britney Spears. Sau khi MV ra mắt đã làm dấy lên tin đồn trên các phương tiện truyền thông rằng "công chúa nhạc Pop" đã lừa dối Timberlake.

Trong hồi ký của mình, Spears mô tả đoạn video là "một người phụ nữ trông giống tôi lừa dối anh ấy và Justin buồn bã lang thang dưới mưa". Britney Spears khẳng định, sự chú ý của giới truyền thông nổ ra vì việc phát hành MV đã biến cô ấy thành "một ả gái điếm đã làm tan vỡ trái tim của chàng trai vàng nước Mỹ. Trong khi thực tế Britney Spears đang ôm một trái tim tan vỡ và Justin Timberlake thì "vui vẻ chạy khắp Hollywood".

Britney Spears và Justin Timberlake đã hẹn hò vào năm 1999 khi cả hai còn rất trẻ. Cả hai khi đó là biểu tượng âm nhạc và là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của làng giải trí. Tuy nhiên, vào cuối năm 2000, khi Britney mang thai, những thay đổi đã ập tới và đó là một phần của câu chuyện trong cuốn hồi ký của Britney Spears.

Sự lựa chọn phá thai của Britney Spears đã trở thành một trong những thông tin gây sốc. Britney tỏ ra rất mở cửa về quyết định này, cô nói: "Tôi chắc chắn mọi người sẽ ghét tôi vì điều này, nhưng tôi đã đồng ý không sinh con. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không. Nếu tự quyết định một mình thì tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, nhưng Justin lại rất chắc chắn rằng anh không muốn làm cha ở thời điểm đó".

Quyết định này đã khiến Britney phải đối mặt với nhiều cảm xúc, cô mô tả nó như một trong những điều đau đớn nhất mà bản thân từng phải đối mặt trong cuộc đời. Câu chuyện này đã nhanh chóng gây ra sự quan tâm và tranh cãi trong dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều về việc Britney tiết lộ những chi tiết cá nhân như vậy trong cuốn hồi ký của mình.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Justin Timberlake vẫn chưa có phản hồi chính thức về việc này. Theo một nguồn tin, anh đang tập trung vào cuộc sống gia đình và cố gắng không quan tâm đến cuốn hồi ký của Spears.