Britney Spears trả 2 triệu USD cho cha để dứt điểm kiện tụng

Sau hai năm rưỡi tranh cãi, Britney Spears đã đồng ý trả cho cha mình là ông Jamie Spears, 2 triệu USD để chấm dứt các vụ kiện pháp lý liên quan đến quyền giám hộ.



Theo TMZ, thỏa thuận này bao gồm việc thanh toán các khoản phí luật sư của ông Jamie trong suốt quá trình kiện tụng. Britney sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ cha mình.

Thỏa thuận này giúp Britney và cha cô tránh được một cuộc chiến pháp lý căng thẳng dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024. Ảnh: Vulture.

Đây được xem là chiến thắng cho ông Jamie, người đã theo đuổi vụ kiện trong suốt hai năm qua. Nguồn tin cho biết Britney không hài lòng với kết quả này nhưng cô chấp nhận thỏa thuận để chấm dứt vụ việc.

Luật sư của Britney là Mathew Rosengart cho biết, thỏa thuận này đánh dấu "sự tự do hoàn toàn" cho nữ ca sĩ. Ông nói: "Mặc dù quyền giám hộ đã chấm dứt vào tháng 11/2021, nhưng mong muốn tự do của cô ấy ngày hôm nay mới thực sự trọn vẹn. Britney đã chiến thắng khi tòa án đình chỉ quyền giám hộ của cha cô và được khôi phục các quyền cơ bản, quyền tự do dân sự.

Luật sư của Jamie là Alex Weingarten cho biết, hai bên đã "đạt được thỏa thuận để giải quyết mọi tranh chấp còn tồn đọng". Ông nói: "Jamie rất vui mừng vì tất cả những điều này đã ở lại phía sau. Anh ấy yêu con gái mình và mọi thứ anh ấy từng làm đều để bảo vệ và hỗ trợ cô ấy".

Năm 2008: Sau một khủng hoảng tinh thần, Britney Spears được đặt dưới quyền giám hộ của cha mình, Jamie Spears, theo quy định của pháp luật California. Quyết định này nhằm bảo vệ nữ ca sĩ khi cô gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính và cuộc sống cá nhân. Những năm sau đó: Britney tiếp tục sự nghiệp âm nhạc và gặt hái nhiều thành công, tuy nhiên, cô luôn bị hạn chế trong nhiều khía cạnh đời sống. Theo lời kể, Britney không được tự do chi tiêu tiền bạc, gặp gỡ bạn bè, thậm chí không được phép lái xe. Năm 2020: Phong trào #FreeBritney (Trả lại tự do cho Britney) bùng nổ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông về tình cảnh của nữ ca sĩ. Britney bắt đầu lên tiếng tố cáo cha mình và những người tham gia vào việc giám hộ đã kiểm soát và bóc lột cô trong suốt nhiều năm. Tháng 6 năm 2021: Britney có bài phát biểu gây chấn động tại phiên tòa, tố cáo sự lạm dụng và yêu cầu chấm dứt chế độ giám hộ. Lời khai của cô khiến cả thế giới phẫn nộ và tạo sức ép lớn lên hệ thống pháp lý. Tháng 11 năm 2021: Sau nhiều tháng tranh luận, Tòa án Los Angeles chính thức chấm dứt chế độ giám hộ đối với Britney Spears. Quyết định này đánh dấu chiến thắng vang dội cho nữ ca sĩ và là minh chứng cho sức mạnh của phong trào #FreeBritney. Hiện tại: Sau khi thoát khỏi sự giám hộ, Britney Spears đã dần lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Cô đính hôn với Sam Asghari, chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội và có kế hoạch phát hành album mới. Tuy nhiên, không lâu sau khi kết hôn, tháng 8/2023, cặp đôi đã chính thức ly hôn. Sau đó, Britney Spears ra mắt cuốn sách tự truyện "The Woman in me".