Ê-kíp chương trình truyền hình thực tế "My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali" đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì quay phim trái phép. Theo thông tin từ Spotv News, sự việc xảy ra vào ngày 26/4 khi ê-kíp đang quay hình tại Bali, Indonesia mà không xin giấy phép hợp lệ.



Nhóm quay phim, bao gồm khoảng 30 người, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng như Hyoyeon (SNSD) và Bomi (Apink), đã bị tạm giữ tại khách sạn và bị tịch thu hộ chiếu trong vài giờ để điều tra.

Cựu thành viên SNSD Hyoyeon bị bắt tại Bali

Cựu thành viên SNSD Hyoyeon bị bắt tại Bali. Ảnh: IG.



Một nhân viên trong đoàn phim cho biết: "Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa rõ lý do chính xác vì sao bị bắt giữ. Chúng tôi đang rất hoang mang và mong muốn được giải thích rõ ràng về sự việc. Hy vọng mọi việc sẽ sớm được giải quyết để chúng tôi có thể trở về Hàn Quốc".

Được biết, chương trình "My Way Package Season 2" có format độc đáo khi để người xem quyết định điểm đến tiếp theo cho các nghệ sĩ. Mùa 2 của chương trình được quay tại Bali và dự kiến phát sóng vào tháng 5.

Sự việc ê-kíp "My Way Package Season 2" bị bắt giữ là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp khi quay phim tại nước ngoài. Các nhà sản xuất phim cần đảm bảo xin đầy đủ giấy phép cần thiết để tránh những rắc rối pháp lý.

Kim Hyoyeon (còn được biết đến với nghệ danh Hyoyeon) sinh ngày 22/9/1989 tại Incheon, Hàn Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Hyoyeon đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và vũ đạo. Năm 11 tuổi, cô gia nhập SM Entertainment thông qua hệ thống tuyển chọn SM 2000. Sau 7 năm miệt mài rèn luyện, Hyoyeon chính thức ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation (SNSD) vào năm 2007.

Là một trong những main dancer của SNSD, Hyoyeon được đánh giá cao bởi kỹ năng vũ đạo điêu luyện, thần thái sân khấu cuốn hút và khả năng sáng tạo trong từng bước nhảy. Nổi tiếng với biệt danh "Dancing Queen", Hyoyeon luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Bên cạnh tài năng vũ đạo, Hyoyeon còn là một nghệ sĩ đa tài với khả năng rap, hát và chơi DJ. Năm 2014, cô ra mắt mini album solo đầu tay "Deep in the Ocean", đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc. Hyoyeon tiếp tục khẳng định bản thân với các sản phẩm âm nhạc solo ấn tượng như: "Late Night" (2016); "DANCING WITH HYOYEON" (2018) và "BADSTER" (2021).

Ngoài hoạt động âm nhạc, Hyoyeon còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, web drama và các sự kiện khác. Cô được yêu mến bởi tính cách vui vẻ, năng động và luôn tràn đầy năng lượng.