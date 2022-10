BTC Đường lên đỉnh Olympia đã xem xét lại đáp án của thí sinh về Nhì, kết quả có thay đổi?

Tranh cãi đáp án chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra vào sáng 2/10 đã gọi tên nhà vô địch năm thứ 22 là Đặng Lê Nguyên Vũ, thí sinh đến từ Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình kết thúc, dư luận đã có những tranh cãi trước những câu trả lời của các thí sinh. Cụ thể câu hỏi "Ba vương" là ba vị vua nào - câu hỏi dành cho Bùi Anh Đức nhưng Vũ Nguyên Sơn sau đó đã nhấn chuông trả lời. Khi đó, Nguyên Sơn đang là thí sinh đứng vị trí thứ 2 với 170 điểm, kém Nguyên Vũ 5 điểm.

Nguyên Sơn đã trả lời: Hàm Nghi, Đồng Khánh, Kiến Phúc. Thế nhưng câu trả lời này được cho là sai. Đáp án của chương trình là Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Sau khi kết thúc chương trình, nhiều ý kiến cho rằng đáp án của câu hỏi lịch sử này chưa chính xác.

Câu hỏi về "Ba vương" là ba vị vua nào?. Ảnh: CMH

Trước những tranh cãi về đáp án này, BTC chương trình Đường lên đỉnh Olympia cho biết đã nhận được ý kiến thắc mắc của khán giả và ngay lập tức làm việc với Nhà sử học Lê Văn Lan – thành viên Ban cố vấn. BTC cung cấp thông tin như sau:

"Trong phần thi Về đích của thí sinh Bùi Anh Đức, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La, chương trình đã hỏi: Dân gian có những câu Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập. Ở đây, "Ba vương" là ba vị vua nào? Đáp án của chương trình: Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi.

Theo Nhà sử học Lê Văn Lan, trong sách Kinh Thi Việt Nam (NXB Tri thức được thực hiện theo ấn bản Kinh thi Việt Nam của Hàn Thuyên xuất bản cục 1941 – 1945), tác giả Trương Tửu có đoạn viết về những câu này như sau:

"Chu tri rành rành" nghĩa rằng bá cáo cho mọi người đều biết.

Câu thứ hai là "Cái đanh thổi lửa" nói về việc quân đội Pháp bắn súng vào cửa Đà Nẵng. Câu thứ ba là "Con ngựa đứt cương" chỉ sự băng hà của vua Tự Đức và sự rối loạn của triều đình lúc bấy giờ.

Hồi đó bọn Tường Thuyết chuyên quyền giết hại nhiều người trung trực. Chúng dám làm trái cả di chúc của Tiên Vương, bỏ Dục Đức vào ngục tối, lập Hiệp Hòa làm vua. Sau chúng lại giết Hiệp Hòa đem Kiến Phúc thay vào. Rồi chúng lại giết Kiến Phúc tôn Hàm Nghi lên ngôi báu. Ba ông vua kế tiếp nhau liền như thế nên mới có câu: Ba vương lập đế.

Đến triều vua Hàm Nghi thì Thuyết nổi lên bài Pháp bị thất bại phải đem vua đi trốn. Một mặt quân đội Pháp lo dẹp loạn, một mặt tìm kế bắt Hàm Nghi cho yên lòng dân. Vì thế mà có câu: Cấp kế đi tìm.

Nhà sử học Lê Văn Lan xác nhận lại: Việc phế - lập ba vua diễn ra trong khoảng 1 năm chứ không phải trong vòng chưa đầy 4 tháng. Do đó, đáp án Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi là không sai.

Ngoài ra, trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng, chương trình đã hỏi: Tấm bản đồ địa lý nào của nước ta vẽ khoảng năm 1838, có ghi 2 tên "Hoàng Sa" và "Vạn Lý Trường Sa" thuộc lãnh thổ Việt Nam?

Đáp án của chương trình: Đại Nam nhất thống toàn đồ. Thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng trả lời: Đại Nam thống nhất toàn đồ.

Câu hỏi về bản đồ địa lý gây tranh cãi. Ảnh: CMH

Ngay cuộc thi này, Nhà sử học Lê Văn Lan đã có giải thích quyết định điểm cho Đình Tùng như sau: Trong tổ hợp từ làm tên của bản đồ này, có hai từ "thống nhất" và "nhất thống". Ngôn ngữ thế kỷ XIX gọi đó là Nhất thống, tức là thu hết cả về làm một. Còn đến thời đại chúng ta, ngôn ngữ ấy thành ra "Thống nhất"… Nguyên văn thì phải nói "Đại Nam nhất thống toàn đồ". Nhưng tinh thần của "nhất thống" hay "thống nhất" là một và học sinh đã nói được.

Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết thêm: Điều quan trọng ở đây, học sinh đã có sự chủ động tìm hiểu, nắm bắt kiến thức về một tấm bản đồ quan trọng, giúp khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Câu trả lời đó cũng không làm cho người nghe hiểu lầm sang một tấm bản đồ nào khác, tránh tầm chương trích cú. Vì vậy, học sinh hoàn toàn xứng đáng có điểm và phải được điểm với câu trả lời đã đưa ra".

Trước đó, sau khi kết thúc chương trình, BTC đã thông báo sửa kết quả thi. Theo đó, trong phần thi Về Đích của Vũ Nguyên Sơn, chương trình đã đưa ra câu hỏi tiếng Anh về đoạn MV See You Again.

Có 2 đáp án đúng ở câu hỏi này là Bond và Brotherhood và câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác. BTC đã sửa điểm của Bùi Anh Đức lên 120 điểm. Số điểm này không làm thay đổi thứ hạng của các thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.