"Bạn nghĩ sao? Thật dễ dàng phải không?" là câu hỏi mà Bob Ross thường đặt ra khi hoàn thành những bức tranh nhanh chóng trên chương trình "Niềm vui hội họa" của ông. Mới đây, một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông đã đạt được mức giá cao kỷ lục.



Bức tranh sơn dầu "A Walk in the Woods" (Đi dạo trong rừng - tạm dịch) của Bob Ross đã được bán với giá 9,85 triệu USD tại phòng trưng bày Modern Artifact ở Minnesota, Mỹ. Đây được cho là mức giá cao nhất từng đạt được cho một tác phẩm của Bob Ross.

Bức tranh trị giá 100 USD của Bob Ross được đấu giá gần 10 triệu USD

Chữ ký của Bob Ross dưới bức tranh. Ảnh: IT.

"A Walk in the Woods" là một tác phẩm đặc biệt được vẽ trong vòng 30 phút trên chương trình của chính nam hoạ sĩ. Tác phẩm này thể hiện một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với con đường đá quanh co, ao nước trong xanh và hàng cây vàng. Chữ ký "Ross" của Bob Ross nằm ở phía dưới bên trái của tranh là dấu ấn riêng biệt của ông.

Bob Ross là họa sĩ huyền thoại đã "thổi" tình yêu hội họa cho nhiều người trên thế giới. Ảnh: IT.

Nhiều nguồn tin cho biết, tác phẩm này đã được mua thông qua một sự kiện gây quỹ từ thiện vào năm 1983 và giá mua ban đầu được ước tính chỉ khoảng dưới 100 USD. Chủ sở hữu ban đầu là một tình nguyện viên đã quyết định chuyển quyền sở hữu cho phòng trưng bày Modern Artifact vào đầu năm nay.

Ryan Nelson, chủ sở hữu của Modern Artifact nói về tác phẩm này: "Sự nổi tiếng của Bob Ross xuất phát từ nỗi nhớ những điều xưa cũ, mạng xã hội và sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật.

"A Walk in the Woods" là một tác phẩm độc nhất vô nhị và không thể sao chép".

Bức tranh "A Walk in the Woods" được bán với giá gần 10 triệu USD. Ảnh: IT.

Bob Ross, người nổi tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng và những cuộc trò chuyện của ông với khán giả trong suốt quá trình vẽ tranh, đã để lại một di sản quan trọng trong nghệ thuật. Mặc dù ông qua đời vào năm 1995 sau cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhưng các tác phẩm của ông vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm và tình cảm của người hâm mộ. Câu nói của ông về sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối trong tranh cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

"Để vẽ bóng tối, bạn phải vẽ ánh sáng. Để vẽ ánh sáng, bạn phải vẽ bóng tối. Bóng tối và ánh sáng, ánh sáng và bóng tối được lặp lại trong bức tranh. Nếu bạn vẽ ánh sáng trong ánh sáng thì chẳng có gì cả. Ngay cả khi tôi vẽ bóng tối trong bóng tối, tôi cũng không thể nhìn thấy gì. Nó giống như cuộc sống vậy. Phải buồn mới biết cũng có lúc vui. Và bây giờ, tôi đang chờ đợi mọi thứ tốt đẹp đến", ông chia sẻ với khán giả chương trình.