Thu hút 1,3 tỷ lượt xem nhưng "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 vẫn "bất lực" trong việc tạo ra bản hit

Mới đây, phía nhà sản xuất gameshow The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 cho biết, tập 7 - tập mới nhất của chương trình lọt Top 3 YouTube Trending (ghi nhận lúc 22h - 23/9) với gần 10 ngàn lượt thích, 3 ngàn bình luận. Tập 6 lộ diện cũng đứng liền kề ở vị trí Top 5 Trending YouTubevới xấp xỉ 1 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, hashtag #CaSiMatNa cũng đã đem về cho chương trình con số ấn tượng với hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok.

Tuy thành tích chung về lượt xem có vẻ không giảm sút quá nhiều, dễ thấy Ca sĩ mặt nạ không còn giữ được sức hút như mùa đầu tiên. Ở mùa 1, dù bị loại sớm, Miêu Quý Tộc - Hà Nhi, Bướm Mặt Trăng - Trung Quân, Chàng Lúa - Tăng Phúc đều tạo được những hiệu ứng nhất định, trở nên đắt show trong suốt một thời gian dài. Trong khi đó, tại mùa 2, các mascot rời khỏi chương trình như Ưng Hoàng Phúc, Phạm Đình Thái Ngân... đều nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Cáo Tiểu Thư - Vũ Thảo My lộ diện tại "Ca sĩ mặt nạ" tập 7. (Ảnh: NSX)

Nếu như tại mùa đầu tiên, Phượng Hoàng Lửa - Hà Trần từng làm công chúng "ngả mũ" thán phục với Kiếp nào có yêu nhau; Kim Sa Ngư - Lương Bích Hữu khiến Xem như em chẳng may một lần nữa trở thành cơn sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, thì tại mùa 2, chưa nghệ sĩ nào làm được điều này. Cú Tây Bắc (người được cho là sánh ngang đẳng cấp với Hà Trần) theo đuổi dòng nhạc khó tiếp cận đại chúng, Cừu Bông - Khởi My, Khỉ Hồng - Ưng Hoàng Phúc quay lại nhưng không để lại nhiều ấn tượng do quá dễ đoán, thiếu sự đột phá. Một số giọng ca thực lực như Khánh Linh, Phạm Đình Thái Ngân lại phải rời cuộc chơi quá sớm.

Trong tập 6, phần trình diễn ca khúc Em mới là người yêu anh của mascot Thỏ Xỏ Khuyên được cố vấn Tóc Tiên khẳng định là sẽ "gây bão", trở thành hiện tượng của mùa 2. Tuy không thể phủ nhận đây là một phần thi tốt với giọng hát ấn tượng, bản phối mới lạ, thế nhưng sau một tuần, tiết mục mới nhận về hơn 100.000 lượt view, bài hát không trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cún Tóc Lô - nghệ sĩ được đánh giá cao tại "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2. (Ảnh: NSX)

Việc tận dụng gameshow Ca sĩ mặt nạ để ra mắt sản phẩm mới cũng không còn hiệu quả. Rời khỏi chương trình, Khởi My ngay lập tức ra mắt MV Từ ngày xa anh, đánh dấu sự quay lại sau 6 năm rời showbiz. Ca khúc nhận được gần 800.000 lượt view sau 11 ngày, một thành tích không quá tệ. Tuy nhiên, có thể thấy sản phẩm này dường như chỉ được cộng đồng người hâm mộ của Khởi My quan tâm và chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng không tạo được ấn tượng gì mới khi MV được sản xuất đơn giản, bài hát thuộc dòng pop ballad quen thuộc.

Ngày 21/9, ca sĩ trẻ Bạch Khổng Tước - Hoàng Mỹ An và ê-kip cũng cho ra ra mắt MV có tên Bức thư cuối gửi anh. Sau 3 ngày, ca khúc đạt hơn 100.000 lượt view. Trước đó, ca sĩ thuộc mascot Cá Ngựa Đôi - Phạm Đình Thái Ngân tung ra MV mới mang tên Say em đắm yêu ngay ngày anh bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ (24/8). Tuy đây là sản phẩm âm nhạc mở đầu cho dự án âm nhạc lớn được Phạm Đình Thái Ngân đầu tư đầy tâm huyết, MV cũng không tạo được nhiều dấu ấn với đông đảo công chúng.

Sau 7 tập, rõ ràng Ca sĩ mặt nạ đang cần một bản hit, một cú nổ thực sự để khẳng định lại vị thế của chương trình. Có bất ngờ nào diễn ra trong những tập tiếp theo? Liệu Ca sĩ mặt nạ có chịu chung "lời nguyền" với các gameshow thực tế khác tại Việt Nam khi chỉ "dậy sóng" ở mùa đầu tiên?