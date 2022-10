Bùng nổ lễ ra quân phân khu mang phong cách Thụy Sĩ trong lòng “Quận Ocean”

Được tổ chức giữa khung cảnh thơ mộng "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" của Hồ Ngọc Trai (Vinhomes Ocean Park), buổi lễ ra quân dự án The Metropolitan – Phân khu The Zurich (diễn ra ngày 10/10) hội tụ hàng nghìn nhân viên của các các đại lý bán hàng. Tất cả mang tới chung một ngọn lửa quyết tâm cùng chủ đầu tư "quét sạch bảng hàng" trong chiến dịch lần này, theo đúng chủ đề được lựa chọn là "Cùng hợp lực – Quyết thống lĩnh".

Ông Hoàng Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: "Phân khu The Zurich - dự án The Metropolitan sẽ không đơn thuần là một dự án với giỏ hàng cực hấp dẫn, mà còn mang đến niềm tự hào kiêu hãnh cho tất cả các nhân viên kinh doanh. Hy vọng lễ kick-off hôm nay sẽ thổi thêm lửa nhiệt huyết, đam mê để chúng ta cùng nhau làm nên những kỳ tích mới".

Trong khi đó, ông Shinichiro Matsumoto, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty phát triển đô thị Mitsubishi Corporation Việt Nam khẳng định: "The Metropolitan là sản phẩm của sự kết hợp giữa năng lực và kinh nghiệm của Vinhomes và Mitsubishi. Chúng tôi cam kết đem đến một cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi và bình an cho mọi quý cư dân và gia đình tại The Metropolitan".

The Metropolitan – Phân khu The Zurich là sản phẩm đầu tay tại Hà Nội được kiến tạo bởi Vinhomes và Mitsubishi sau thỏa thuận hợp tác được ký kết từ tháng 12 năm ngoái. Theo đó, 2 bên sẽ cùng nhau kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn, với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, đẳng cấp để từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, các nhân viên kinh doanh cùng các khách mời cũng có cơ hội được cập nhật thêm các thông tin về bối cảnh chung của thị trường bất động sản hiện nay và sự thay đổi trong xu thế chọn nơi an cư của giới thượng lưu. Đặc biệt, tại đây, tất cả đã cùng được thông tin về những ưu điểm vượt trội của The Metropolitan – Phân khu The Zurich. Cùng với những hình ảnh đầu tiên được công bố, dự án được nhiều người tin tưởng sẽ tạo ra "cơn địa chấn" mới tại phía Đông Hà Nội.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất là nghi thức kick-off mang tới những giây phút bùng nổ thực sự trên sân khấu. Được dàn dựng công phu, có sự hỗ trợ tối đa của các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, sự kiện bom tấn giúp "lên dây cót", để các "chiến binh" có thêm động lực cùng chủ đầu tư xác lập những kỷ lục bán hàng mới.

Lễ ra quân càng thêm bùng nổ với sự hiện diện của những ngôi sao của làng nhạc Việt. Cùng với phong cách dẫn chương trình thân thiện, giàu cảm xúc của MC Vĩnh Phú là những màn trình diễn "cháy hết mình trên sân khấu" của các nghệ sĩ Dalab, Hà Nhi, DJ Devuz…

Sau hơn 3 năm chính thức ra mắt, Vinhomes Ocean Park đã trở thành một trong những nguồn cung quan trọng nhất trên thị trường bất động sản thủ đô. Được ví như "Quận Ocean", đây cũng là tọa độ sôi động bậc nhất ở phía Đông, với cộng đồng cư dân nhanh chóng phát triển lên con số hơn 40.000 người. Có thêm mảnh ghép The Metropolitan – Phân khu The Zurich, đại đô thị sẽ càng khẳng định được vị thế là "thành phố đáng sống" bậc nhất Hà Nội.