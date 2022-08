Ca bệnh hy hữu: Thai ngoài tử cung nằm tận... đại tràng

Thai ngoài tử cung nằm ở vị trí hy hữu

Tin tử Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ khoa Phụ sản đã cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhân có thai ngoài tử cung và khối thai nằm tận đại tràng ngang.

Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, khó xác định và biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí sớm.

Bệnh nhân là chị V.T.H. (32 tuổi, Hà Nội). Trước khi vào Bệnh viện Quân đội 108, chị H bị đau bụng mạn sườn phải âm ỉ kèm rối loạn tiêu hóa. Khi đi khám, các bác sĩ phát hiện chị H có 1 "khối lạ" nằm ở dọc mạn sườn phải đường kính 10cm nằm sát đại tràng ngang, beta HCG = 415 UI/L.

Dù bác sĩ chỉ định nhập viện nhưng chị H lại không đồng ý vì chưa rõ "khối lạ" bất thường này là gì. Chị H tiếp tục đi thăm khám ở nơi khác, nội soi đại trực tràng nhưng không phát hiện gì bất thường.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối thai ngoài tử cung, nằm ở vị trí đại tràng ngang. Ảnh BVCC

Sau đó, tình trạng đau bụng âm ỉ không đỡ nên chị H đã đến Bệnh viện Quân đội 108. Tại đây, qua thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai ngoài tử cung.

Nghi ngờ khối thai ngoài tử cung nằm tại vị trí đại tràng ngang trong ổ bụng, bác sĩ khoa Phụ sản đã tiến hành hội chẩn với chuyên khoa ngoại tiêu hóa tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho chị H.

Nhận thấy, đây là trường hợp rất hi hữu, chửa ngoài tử cung mà khối thai nằm ở vị trí này dễ dẫn đến các gai rau ăn vào thành đại tràng ngang, có thể phải cắt đoạn đại tràng. Do đó, e kíp các bác sỹ sản khoa và ngoại khoa giàu kinh nghiệm được huy động để phẫu thuật cho bệnh nhân an toàn nhất.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khối thai đường kính 10 cm nằm trên thành đại tràng ngang được mạc nối lớn bọc lại.

Các bác sĩ đã cố gắng tiến hành bóc tách và cắt khối chửa ngoài tử cung mà không làm tổn thương tới đại tràng. Sau hơn 2 giờ nỗ lực cuộc phẫu thuật đã thành công, khối chửa ngoài tử cung đã được cắt bỏ và đại tràng ngang được bảo tổn nguyên vẹn.



Thai ngoài tử cung cần được điều trị sớm

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, thai ngoài tử cung là cấp cứu thường gặp của sản khoa, nhưng chửa trong ổ bụng là tình trạng rất hiếm gặp, chưa đến 0.5 % trong các trường hợp chửa ngoài tử cung.

Thai ngoài tử cung là trường hợp cấp cứu khẩn, nếu được xử trí sớm, sản phụ sẽ mau chóng bình phục hoàn toàn. Trường hợp để muộn quá, nếu không may khối thai ngoài tử cung bị vỡ, máu chảy ồ ạt sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiển, thậm chí là tử vong cho sản phụ.



Các bác sĩ đã mất 2h để phẫu thuật, bóc tách thai ngoài tử cung mà không làm tổn thương đại tràng (Ảnh BSCC)

Theo bác sĩ Hà, thai ngoài tử cung nằm ở vị trí hiếm gặp như trường hợp bệnh nhân T còn nguy hiểm hơn. Bởi nó gây nên các biến chứng nặng nề do các gai rau ăn sâu vào các tạng mạch máu trong ổ bụng làm chảy máu ồ ạt. Khi tiến hành phẫu thuật cấp cứu, yêu cầu bác sĩ phẫu thuật là người có chuyên môn vững và nhiều kinh nghiệm điều trị.

Trường hợp bệnh nhân H., mặc dù lần khám ở một cơ sở y tế trước đó có thể chưa xác định rõ được nguyên nhân, nhưng bệnh viện đã nghi ngờ về mối nguy hiểm nên có chỉ định nhập viện, nhưng chị lại ra về.

Việc làm này rất nguy hiểm, bởi nếu trong quá trình đi khám sau đó, nếu không sớm được phát hiện bởi sẽ làm trì hoãn thời gian cấp cứu.

"Người bệnh cần tin tưởng và nên thực hiện theo chỉ định định chuyên môn. Tránh trường hợp tự ý điều trị gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng.

Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có quan hệ tình dục và không dùng biện pháp tránh thai/hoặc nghi ngờ biện pháp tránh thai không an toàn, nếu có tình trạng ra máu âm đạo, đau bụng, chậm kinh cần đến viện khám ngay và ưu tiên khám sản khoa.

Các tình trạng rối loạn tiêu hóa như: Đại tiện nhiều lần hoặc đau bụng thúc xuống hậu môn buồn đại tiện cũng có thể liên quan đến cấp cứu sản khoa", bác sĩ Hà khuyến cáo.

Theo thống kê tỷ lệ phụ nữ có thai ngoài tử cung ngày càng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Ở Việt Nam, tỷ lệ thai ngoài tử cung chiếm từ 1/300 đến 1/250 trong tổng số các trường hợp mang thai. Người ta nhận thấy tỷ lệ này gia tăng thường liên quan tới các bệnh lý liên quan tới đường sinh dục, viêm nhiễm tiểu khung, phá thai, đặt dụng cụ tránh thai... Chửa ngoài dạ con rất nguy hiểm, bởi nguy cơ thai ngoài tử cung có thể vỡ nếu không được phát hiện sớm. Theo thống kê thì tình trạng này là nguyên nhân chính chiếm 3 đến 4% các trường hợp thai phụ tử vong có liên quan đến thai nghén. Chính vì thế mà việc phát hiện sớm và phẫu thuật loại bỏ có ý nghĩa rất quan trọng.