Ca khúc mới của BIGBANG lập kỷ lục, càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc

Still life - BIGBANG.

Theo Soompi, tính đến ngày 10/4, đĩa đơn phát hành trực tuyến Still Life của nhóm nhạc nam BIGBANG đã đạt được chứng nhận all-kill, trở thành nhóm ca sĩ nam đầu tiên lập được thành tích này trong năm 2022. Kể từ khi phát hành vào ngày 5/4, bài hát đã và đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc, ngoài ra còn đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế trên thế giới.

All-kill là chứng nhận được trao cho các bài hát đứng số 1 trên bảng xếp hạng hàng ngày và 24Hits của Melon, bảng xếp hạng hàng ngày và theo thời gian thực của Genie and Bugs, bảng xếp hạng Bài hát hàng đầu của YouTube Music, bảng xếp hạng hàng ngày của VIBE và bảng xếp hạng thời gian thực của FLO và iChart. Vẫn còn phải chờ xem liệu "Still Life" có đạt được thành tích all-kill hoàn hảo hay không, điều này cũng đòi hỏi phải đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của iChart.

Bốn thành viên BIGBANG trong "Still life". (Ảnh: MV).

Still Life là MV chính thức đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ ca khúc Flower Road và gần 6 năm kể từ MV Fxxk It và Last Dance phát hành từ cuối năm 2016. Đúng như lời hứa với người hâm mộ "Hãy gặp lại nhau khi hoa nở", BIGBANG đã comeback ngay đúng tiết thanh minh của Hàn Quốc. Ngay lập tức sự trở lại của BIGBANG đã khiến mạng xã hội bùng nổ.

Khác những MV trước, các thành viên BIGBANG không cùng xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay. Cách sắp đặt như ẩn dụ cho việc bộ tứ đều có cuộc sống riêng suốt bốn năm vắng bóng. Họ phải tự vượt qua mọi khó khăn trên đường đời mà không có sự giúp đỡ của những người còn lại.

Mọi thứ bắt đầu chậm lại đối với BIGBANG khi các thành viên lần lượt nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ngay cả khi không ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, BIGBANG vẫn có ảnh hưởng lớn đến tiếp theo thế hệ ngôi sao Hàn Quốc, và các thành viên của ban nhạc này luôn tìm cách tạo ra làn sóng trong các lĩnh vực khác.

G-Dragon đã có những sự kết hợp thành công trong thị trường thời trang giày thể thao với Nike. G-Dragon và T.O.P là những nhân vật quan trọng trong giới nghệ thuật với tư cách là nhà sưu tập, Taeyang đã kết hôn và gần đây đã chào đón một cậu con trai.

Daesung, người luôn tránh xa mạng xã hội, đã mở một Kênh YouTube để tương tác với người hâm mộ theo cách riêng của anh ấy. Sau một vài năm đầy biến động với việc tất cả các thành viên đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhóm đã trở lại với tư cách là bộ tứ G-Dragon, T.O.P, Taeyang và Daesung.

Bốn thành viên ban nhạc BIGBANG. (Ảnh: IT).

Kể từ khi thành lập năm 2006, BIGBANG luôn có những bước đi vững chắc, khẳng định vị thế tại Kpop. Bốn năm trôi qua, hàng loạt cái tên mới nổi lên ở Kpop như: BTS, Wanna One, Stray Kids,… Song, dường như không có gương mặt nào có thể thay thế vị trí BIGBANG trong lòng khán giả.

BIGBANG đã được biết đến với việc tự viết nhạc cho riêng họ kể từ khi họ ra mắt, điều này không phổ biến đối với các nhóm nhạc K-pop trước đây và Still Life cũng không phải là ngoại lệ. Bài hát là sáng tác của G-Dragon và T.O.P. Giai điệu gợi nhớ đến nhạc rock thời kỳ 1970 - 80, bổ sung vào danh sách các thể loại mà BIGBANG đã trình làng.