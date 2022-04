Tác giả truyện tranh chỉ trích Marvel vì Doctor Strange 2

Mới đây, họa sĩ truyện tranh của Marvel, Joe Casey chia sẻ rằng, anh cảm thấy bị xúc phạm với khoản chi trả từ Marvel Studio để sử dụng nhân vật siêu anh hùng của mình cho bộ phim về Doctor Strange sắp ra mắt. Joe Casey cùng họa sĩ Nick Dragotta tạo ra nhân vật có tên America Chavez vào năm 2011 trong tập truyện tranh Vengence #1.

America Chavez sau đó tiếp tục góp mặt trong các chương trình truyền hình hoạt hình độc quyền, trò chơi điện tử và cờ bàn của Marvel, đồng thời sẽ xuất hiện trong bom tấn vũ trụ điện ảnh Marvel sắp tới là Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange 2 sắp ra mắt khán giả. (Ảnh trong phim).

Tác giả của nhân vật thừa nhận rằng, Marvel sở hữu tất cả các quyền liên quan đến việc sử dụng siêu anh hùng này. Mặc dù vậy, anh khẳng định, Marvel đã đề nghị anh ta một "món hời" khi có thông tin tiết lộ rằng nhân vật sẽ xuất hiện trong Doctor Strange 2.

"Thực tế là Marvel sở hữu America Chavez. Điều đó không có gì phải bàn cãi ở đây, nhưng vẫn có những sai sót mang tính hệ thống trong cách mà công ty không tôn trọng và khen thưởng người sáng tạo nội dung như chúng tôi, Joe Casey nói với The Hollywood Reporter.

Casey cho biết: "Marvel đã không trả một cắc cho tôi khi sử dụng nhân vật America Chavez. Siêu anh hùng này không chỉ xuất hiện trong phần tiếp theo của Doctor Strange mà còn trong nhiều tập phim hoạt hình truyền hình cũng như cho rất nhiều các sản phẩm tượng đồ chơi hoặc trò chơi điện tử mà Marvel sản xuất. Có vẻ, họ cho rằng, thế là đủ".

Siêu anh hùng America Chavez sẽ xuất hiện trong Doctor Strange 2. (Ảnh: IT).

"Đối với tôi, đó không phải là vấn đề tiền bạc. Nó thậm chí còn không phải là chuyện về sự tôn trọng. Tôi không bao giờ mong đợi được tôn trọng bởi một tập đoàn. Nếu tôi ở một vị trí có thể từ chối lời đề nghị có tính xúc phạm với người sáng tạo nội dung của họ, có lẽ tôi sẽ làm thế", tác giả truyện tranh nói.

"Tôi là một chàng trai hạnh phúc. Tôi không bất bình hay cay đắng. Bởi vì tôi biết đây là cách nó diễn ra. Tôi cũng biết, đây là cách bạn thay đổi mọi thứ, bằng cách nói về nó", Joey chia sẻ thêm.

Trong Doctor Strange 2, America Chavez, một cô gái tuổi teen đến từ vũ trụ khác xuất hiện với khả năng du hành giữa các chiều không gian, do nữ diễn viên Xochitl Gomez thủ vai.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) đang là một trong những phim được mong đợi nhất năm 2022. Trailer của bộ phim được tung ra vào giữa tháng 2 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với hàng loạt nhân vật được cho là sẽ xuất hiện trong phần 2 phim về gã phù thủy ma thuật Stephen Strange. Có thể thấy Doctor Strange in the Multiverse of Madness là một trong những phần phim hoành tráng với hệ thống nhân vật đa dạng bậc nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel.