'Morbius' cùng những phim siêu anh hùng quảng cáo rầm rộ nhưng lại gây thất vọng

Morbius (2022)

Jared Leto thủ vai Michael Morbius – thần đồng mắc phải căn bệnh hiếm về máu từ thuở ấu thơ, Michael phải sống một cuộc đời hết sức khổ sở với thể trạng suy nhược, cái chết lúc nào cũng lửng lơ trên đầu.

Vì vậy, anh ra sức học hành, trở thành bác sĩ lừng danh trong lĩnh vực huyết học với khát khao lớn nhất là tìm ra phương pháp chữa trị cho chính bản thân mình và những người đồng cảnh ngộ. Sau hàng trăm lần thất bại, Michael Morbius tìm thấy ánh sáng le lói khi nghĩ ra cách kết hợp ADN của người và loài dơi. Nhưng cũng từ đó, Michael trở thành 1 thực thể phi thường hơn những gì loài người tưởng tượng.

Mobius được quảng bá rầm rộ nhưng chất lượng lại khá tệ!. Ảnh: Sony

Trước khi ra mắt, Mobius được kỳ vọng khai sáng vũ trụ Marvel của Sony, nhất là sau thất bại với Venom hay lâu hơn nữa là The Amazing Spider-man. Nhưng rốt cuộc, Morbius lại bị coi là một trong những phim siêu anh hùng tệ nhất lịch sử vơi số điểm 35/100 đến từ trang Metascore.

Đánh giá về bộ phim trên trang Collider, cây viết Emma Kiely cảm thấy rằng: "Vấn đề trọng tâm của Morbius là một kịch bản lười biếng và kém hấp dẫn" và cô cũng nói thêm rằng: "Không có sức nặng hay chiều sâu được trao cho bất kỳ nhân vật nào". Kate Erbland của IndieWire đưa ra nhận xét: "Ngay cả mid-credit mở ra một số liên hệ tới Vũ trụ phim Marvel của Disney, nhưng vẫn không thế cứu nổi một bộ phim thiếu mạch lạc và không một chút nào ấn tượng".

Eternals (2022)

Eternals kể về một nhóm anh hùng bất tử buộc phải bước ra khỏi bóng tối qua hàng ngàn năm, đoàn kết chống lại kẻ thù lâu đời nhất của nhân loại là The Deviant. Những cái tên nổi bật trong nhóm này bao gồm Ikaris (Richard Madden) - nhân vật này có thể bay, đấu tay không với quái vật và bắn tia năng lượng từ mắt, Druig (Barry Keoghan) có thể đọc được tâm trí đối phương, hay nữ chiến binh Thena của Angelina Jolie thì có thể tạo vũ khí để chiến đấu từ hư vô.

Eternals không được như kỳ vọng dù được đạo diễn bởi gương mặt đoạt giải Oscar. Ảnh: Marvel

Kevin Feige – chủ tịch nhà Marvel đã từng nói rằng, Eternals kể về quá trình những kẻ có năng lực siêu nhiên này tới trái đất và xuyên suốt chiều dài lịch sử của con người, họ đã giúp đỡ con người ra sao, làm gì, ở đâu? Đối với fan Marvel thì ít nhiều đều sẽ biết nhóm Eternals là ai, sức mạnh ra sao. Nhưng với khán giả đại chúng thì không phải ai cũng hiểu rõ về họ.

Cây viết Mark Meszoros của news-herald.com nhận định: "Bộ phim làm không tốt trong khoản cung cấp cho người xem những thông tin cần thiết, có cảm tưởng đầu óc chúng ta sẽ bị tê liệt, còn đạo diễn chỉ cần ném hết mọi thứ vào đoạn văn bản được hiện lên đầu màn hình là xong!". Kết quả dù có được quảng bá rầm rộ do đạo diễn đoạt giải Oscar - Chloe Zhao cầm trịch, Eternals vẫn thất bại về doanh thu và khiến uy tín phim do Marvel sản xuất bị giảm đi đáng kể.



Black Widow (2021)

Phim riêng về nhân vật Black Widow (Scarlett Johansson) sẽ lấy bối cảnh sau sự kiện nội chiến siêu anh hùng Civil War, lúc này Natasha Romanoff dường như đang trở nên lạc lõng khi bị gán mác "phản bội", tiếp tay cho Captain America chống lại đạo luật công bố danh tính siêu anh hùng của chính phủ. Cô có cho mình cuộc hành trình đi tìm lại những người thân thích và báo thù những kẻ từng đào tạo mình trở thành sát thủ vô nhân tính.

Phim cuối của Scarlett Johansson với Marvel lại gây thất vọng. Ảnh: Marvel

Được quảng bá là phim cuối cùng kiều nữ Scarlett Johansson ký hợp đồng với Marvel, nhưng sự xuất hiện của cô lại trở nên mờ nhạt và đầy chán nản trong Black Widow. "Tôi là một người thực sự thích thú khi cuối cùng cũng được xem một bộ phim solo của Góa Phụ Đen. Đáng buồn là nó gây thất vọng không thể tin được.



Trong truyện tranh, Góa Phụ Đen không chỉ là một chiến binh điêu luyện mà còn sử dụng tính cách và vẻ đẹp nữ tính của mình để lấy thông tin từ những kẻ xấu. Cô ấy giống như một nữ James Bond trong truyện tranh. Nhưng bây giờ có vẻ như họ quyết định đi theo cùng một xu hướng nhàm chán mà Hollywood đang làm. Xu hướng là có bất kỳ nhân vật nữ nào cũng trở nên mạnh mẽ và chiếm phần lớn nam tính trong con người mình" – người dùng trang IMDB bày tỏ thất vọng não nề về bộ phim.

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Trong Venom: Let There Be Carnage, ngoài Tom Hardy trong vai chàng phóng viên ranh mãnh Eddie Brock sở hữu sức mạnh của quái thú Venom, tâm điểm sẽ còn thuộc về Woody Harrelson khi nam diễn viên gạo cội thủ vai Cletus Kasady - tên giết người hàng loạt vô tình dính phải sức mạnh Venom, trở thành tên ác nhân Carnage cực kỳ tàn ác, khiến tất cả phải run sợ. Trận chiến giữa hai nhân vật Cletus Kasady và Eddie Brock sẽ quyết định đâu là phiên bản mạnh hơn của Venom.

Venom: Let There Be Carnage khiến nhiều người thất vọng hơn phần đầu. Ảnh: Sony

Andy Serkis – diễn viên gạo cội từng tham gia các phim Đại chiến hành tinh khỉ hay Chúa tể những chiếc nhân luôn được lấy ra quảng bá cho bộ phim, rằng: lần đầu trong vai trò đạo diễn, chắc chắn Andy sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Thế mà nhiều ý kiến cho rằng, Andy Serkis vẫn còn non tay và Venom: Let There Be Carnage còn gây thất vọng hơn phần đầu. David Sims của The Atlantic đã mô tả trải nghiệm xem phim giống như là: "đi đến một hộp đêm và có ai đó hét lên vào tai bạn để càng khiến mọi thứ thêm hỗn loạn". Kevin Maher của tờ The Times cho bộ phim 1/5 sao và không ngần ngại mô tả phim giống như một "phần tiếp theo đáng ghê tởm".



Wonder Woman 1984 (2020)

Lối bối cảnh thập niên 80, phi kể về câu chuyện của Diana trong hành trình tìm cách chống lại sức mạnh của viên đá ước. Đây là vật được tạo ra bởi 'Thần dối trá' và ban cho những người cầm lên nó một điều ước nhưng sẽ phải đổi lại bằng thứ quý giá nhất của mình. Diana vô tình chạm vào viên đá ước và giúp người tình Steve Trevor của mình tái sinh nhưng cô đánh mất sức mạnh của bản thân.

Wonder Woman 1984 là một trong những nỗi hổ thẹn lớn của DC. Ảnh: DC

Trong thời đại và nữ quyền lên ngôi, cộng thêm việc được DC nâng như nâng trứng, Patty Jenkins đã thành công với Wonder Woman 1, mang về hơn 800 triệu USD doanh thu nhưng qua tới Wonder Woman 1984 – phần phim đòi hỏi một bước tiến mới mẻ hơn của Nữ thần chiến binh, Patty Jenkins lại lạc lối và quay về y nguyên những giá trị cũ từ phần đầu, phá hỏng cả một ý tưởng xuất sắc.



Manohla Dargis của The New York Times, đã viết rằng: "Patty Jenkins lại đứng sau máy quay, nhưng lần này cô ấy hoàn toàn không có sự tự tin. Chắc chắn một số vấn đề có thể được kể tới như kịch bản nực cười và có chút nào không thú vị, nó xứng đáng là một mớ hỗn độn của những trò đùa ngốc nghếch và cách kể chuyện sáo rỗng".