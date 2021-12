Cả làng trồng "cây cảnh" chỉ chưng mấy ngày tết, chả mấy hôm nữa mà cánh đồng sắp vàng như một mâm xôi

Sau 5 tháng trồng và tích cực chăm sóc, thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang xử lý để các chậu hoa nở đúng vào dịp Tết, cung ứng cho thương lái.

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang tích cực chăm sóc để cúc mâm xôi nở hoa đúng Tết.

Năm nay, nông dân Làng hoa Sa Đéc trồng tổng số gần 100 ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giảm mạnh về số lượng trồng, giảm hơn 50 ngàn giỏ so với năm ngoái, tập trung nhiều ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây, phường An Hòa và Tân Quy Đông.

Theo nhận định của nhiều nông dân, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây cúc mâm xôi phát triển đều, hiện tại, cây cúc mâm xôi đã được xử lý cho lên nụ hoa.

Trước đó, một số cơn mưa xuất hiện vào ban đêm cũng làm một số diện tích bị bệnh chết héo, thối rễ, tuy nhiên diện tích này không đáng kể.



Cúc mâm xôi là loại hoa khó trồng, thời gian trồng kéo dài đến 6 tháng nên đòi hỏi vốn đầu tư và công chăm sóc nhiều, chỉ những người có kinh nghiệm mới trồng giống hoa này.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, thời điểm này, các vườn hoa đang phát triển tốt, hứa hẹn một mùa hoa đẹp.