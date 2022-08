Cá linh non đầu mùa nước nổi miền Tây bán ngót 300.000 vẫn hút hàng

Hiện nay cá linh non đầu mùa đã xuất hiện khá nhiều ở vùng đầu nguồn giáp với biên giới Campuchia như: Tịnh Biên, An Phú, TX Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự và Tân Hồng (Đồng Tháp),…



Cá linh non đầu mùa nước nổi miền Tây có giá cao. Theo đó, giá cá linh non ở An Giang từ 190.000-220.000 đồng/kg, khi về đến Vĩnh Long giá cá linh non mức cao nhất là gần 300.000 đồng/kg.

Lượng cá năm nay về nhiều hơn năm trước nên mỗi ngày người dân ở vùng giáp biên giới đặt dớn, đáy bắt cá linh mang đi bán cho thương lái. Giá cá linh non tại An Giang từ 190.000- 220.000 đ/kg, cá linh non làm sạch 230.000- 250.000 đ/kg. Cá linh non về đến Cần Thơ, Vĩnh Long ở mức 250.000- 290.000 đ/kg.

Anh Nguyễn Văn Nhanh- chủ Cơ sở Sản xuất khô Út Nhanh (An Giang), cho biết: Cá linh đầu mùa được xem là ngon, ngọt thịt nhất.

Cá linh lúc này chỉ lớn hơn đầu đũa ăn nên người dân gọi là cá linh non hay cá linh sữa. Năm nay cá linh non đầu mùa xuất hiện nhiều hơn.

"Tôi cũng gom cá linh để bỏ mối cho nhà hàng, quán ăn, 3 ngày nay bán được hơn 50kg. Cá linh non có nhiều vào đầu những tháng nước nổi (từ tháng 7- 8 âl). Nếu kéo dài qua tháng 9 âl thì cá linh đã “già”, ăn không ngon bằng...", anh Nhanh cho hay.

Ngoài cá linh non thì các loại cá mùa nước nổi khác như cá kết, cá chốt, cá chạch cũng đã về đồng nhiều hơn.