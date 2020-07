Cà Mau có tân Bí Thư Tỉnh ủy

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa 14 đối với ông Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng đoàn Quốc hội khóa 14 tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020. Điều động, phân công ông Bình về công tác tại Ủy ban thường vụ Quốc Hội và chỉ định tham gia Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa 14.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính công bố quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Chính trị. Ảnh: Chúc Ly.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đánh giá ông Nguyễn Tiến Hải là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao... Trên cương vị công tác mới, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước và với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng, các đồng chí sẽ cùng với tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trước đó ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa 9, tiến hành kỳ họp lần thứ 26 để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu tín nhiệm 43/43/45, đạt 100% cấp ủy viên có mặt, đạt 95.55% cấp ủy viên được triệu tập.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chúc Ly.

Ông Nguyễn Tiến Hải (SN 31/8/1965; quê quán xã Tân Thành, TP.Cà Mau, Cà Mau); trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân chính trị; đã học lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Đảng.

Ông Hải từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải và đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Phạm Minh Lũy, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.