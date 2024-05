Nhiều hộ dân ở Cà Mau “dính bẫy” của cặp vợ chồng vì bán đất trước nhận tiền sau

Mất đất, tiền không lấy được

Ngày 21/5, ông Trần Quang Tùng, ngụ TP.Cà Mau cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau về việc chuyển đơn khiếu nại của gia đình đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

"Ngoài ra, tôi còn được thông báo của Thanh tra Bộ Công an; Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc chuyển đơn khiếu nại của tôi đến Công an tỉnh Cà Mau xem xét, xử lý", ông Tùng nói.

Vợ chồng ông Đấu chỉ tay về các thửa đất đã bán cho bà Mai nhưng chưa được thanh toán đủ tiền, trong khi toàn bộ đất đã được bà Mai chuyển tên và thế chấp cho ngân hàng - hiện phần đất này đang được kê biên để xử lý khoản nợ mà bà Mai thiếu ngân hàng. Ảnh: An An

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương, ông Tùng cho biết: Ngày 5/11/2016, ông có bán cho vợ chồng bà Huỳnh Thị Xuân Mai (41 tuổi) và ông Trần Văn Chung (50 tuổi, cùng ngụ phường 8, TP.Cà Mau) phần đất 644,2m2, ở phường Tân Thành (TP.Cà Mau), với giá 6 tỷ đồng.

Khi ra công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng giấy CNQSDĐ, vợ chồng bà Mai giao cho ông Trần Văn Tiến (anh ruột ông Chung - PV) đứng tên nhận chuyển nhượng và trả trước 2,9 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng bà Mai mượn giấy tờ đất để sang tên với lời hứa sau khi vay được ngân hàng sẽ thanh toán hết số tiền còn lại cho ông Tùng.

"Khi đã thực hiện xong thủ tục sang tên thì bà Mai đã bán đất của tôi cho người khác, nhưng số tiền còn lại đến nay chưa trả", ông Tùng nói và cho biết, do bà Mai giới thiệu mình kinh doanh nhiều lĩnh vực và có người thân làm ở tỉnh nên ông mới tin tưởng giao giấy tờ đất khi chưa nhận đủ tiền.

Cùng cảnh ngộ trên, ông Nguyễn Văn Đấu - Trưởng Ban nhân dân ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cũng "dính bẫy" của cặp vợ chồng này.

Cặp vợ chồng Mai - Chung sử dụng cùng một cách thức là mua đất của các hộ dân rồi thanh toán một phần nhỏ, sau đó hỏi mượn giấy tờ đất đi sang qua tên mình, rồi bán hay thế chấp ngân hàng lấy tiền. Trong ảnh, ông Tùng, ông Đấu tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau và Trung ương cầu cứu. Ảnh: An An

Theo trình bày của ông Đấu trong đơn gửi các cơ quan chức năng thể hiện: Giữa năm 2017, ông quen biết với bà Mai và bà cho biết đang kinh doanh thủy sản, đất đai và có người làm ngân hàng nên ông tin tưởng. Ngày 12/7/2017, ông Đấu chuyển nhượng hơn 18.692 m2, tại ấp 7, xã Thới Bình cho bà Mai với giá 8,5 tỷ đồng, và nhận 1,3 tỷ đồng tiền trả trước từ bà Mai.

Người này sau đó cũng bị bà Mai hỏi mượn giấy CNQSDĐ để làm thủ tục sang tên nhằm vay ngân hàng nhằm lấy tiền trả cho ông Đấu. "Khi đã công chứng sang qua tên mình thì bà Mai đem số đất của tôi thế chấp vay 7,2 tỷ đồng tại một ngân hàng, số tiền này được bà Mai sử dụng mục đích khác mà không trả cho tôi", ông Đấu nghẹn ngào.

Để đòi lại tiền, ông Đấu khởi kiện bà Mai và ông Chung ra tòa. Tại bản án sơ thẩm ngày 2/8/2022, TAND TP.Cà Mau tuyên buộc vợ chồng ông Đấu và bà Mai tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán đã ký kết vào ngày 12/7/2017. Riêng về phía bà Mai, ông Chung có trách nhiệm trả cho vợ chồng ông Đấu số tiền còn nợ 7,2 tỷ đồng.

Đến ngày 7/3/2023, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Đấu và bà Mai tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng trên; bà Mai, ông Chung trả cho vợ chồng ông Đấu số tiền theo hợp đồng và lãi phát sinh là hơn 9,8 tỷ đồng.

Trong khi các thửa đất của ông Đấu được bà Mai sang tên đã đem thế chấp ngân hàng. Việc này được tòa phán quyết phần đất phải được xử lý làm tài sản trả nợ cho ngân hàng với hơn 11,9 tỷ đồng (vốn và lãi). Bởi từ lúc vay vốn từ phía ngân hàng, bà Mai không trả nợ gốc và lãi…

Tài sản bị kê biên

Ông Đấu cho biết, phần đất của mình đã được bà Mai sang tên, sau phán quyết của tòa, mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình và các ngành liên quan đã đến phần đất của ông Đấu đo đạc, kê biên nhằm thi hành án cho số nợ của bà Mai với ngân hàng.

"Tôi không đồng ý và đã gửi đơn khiếu nại cũng như tố cáo vợ chồng bà Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi. Tuy nhiên, thời gian qua gia đình tôi mỏi mòn chờ đợi mà chưa được giải quyết", ông Đấu nói.

Hợp đồng mua bán đất giữa vợ chồng bà Mai và ông Đấu có thỏa thuận, quy định rõ, khi chưa thanh toán đủ số tiền cho bên chuyển nhượng, thì bên nhận chuyển nhượng (ông Chung, bà Mai) không được cầm cố, chuyển nhượng hoặc thế chấp cho người khác. Ảnh: An An

Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình nhìn nhận, việc thi hành án gặp khó khăn. Cụ thể, bà Mai thế chấp giấy CNQSĐ để vay vốn ngân hàng theo cam kết là thanh toán tiền mua đất của ông Đấu, nhưng thực tế mang tiền đi sử dụng vào mục đích khác. Điều này cho thấy bà Mai có dấu hiệu gian dối.

"Đây là sơ hở của ông Đấu trong giao dịch mua bán đất và nhận lấy thiệt thòi. Dù chúng tôi hiểu, nhưng vẫn phải thi hành án là yêu cầu bà Mai và vợ chồng ông Đấu giao đất để xử lý nợ của ngân hàng", lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình, nói.

Cũng theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình, sau khi phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra tài sản của bà Mai, ông Chung để thi hành án thì không phát hiện còn tài sản; ngoài ra bà này cũng không hợp tác với ngành chức năng.

Tìm hiểu của phóng viên, ngoài vợ chồng ông Đấu thì còn nhiều người khác ở Cà Mau cũng bị bà Mai mua đất nhưng chỉ trả trước một số tiền, rồi sang tên trên giấy CNQSDĐ cho mình để bán hay thế chấp ngân hàng vay tiền như trường hợp của ông Lê Như Lĩnh, ngụ phường 2, TP.Cà Mau…

Nhìn nhận về vụ việc, Luật sư Nguyễn Thành Phú - Đoàn luật sư TPHCM cho biết: Với nhiều người dân ở Cà Mau mắc cùng một phương thức mua bán đất, trả trước một số tiền rồi "mượn giấy đất" đi công chứng sang tên để vay ngân hàng, nhưng không trả cho các nạn nhân. Vụ việc này có hệ thống và lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng cần làm rõ các hợp đồng giả cách, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với số tiền thực bán đất là có dấu hiệu trốn thuế. Do đó, các cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật, nhằm cảnh báo phòng ngừa chung, tránh xảy ra trường hợp tương tự.