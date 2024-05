Tháo chạy khi bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, người đàn ông ở Cà Mau tự gây tai nạn tử vong

Ngày 9/5, Công an huyện U Minh cho biết, những thông tin đồn đoán quanh cái chết của ông Lê Văn Minh trong thời gian qua, cho rằng người này tự gây tai nạn dẫn đến tử vong vì bị cảnh sát rượt đuổi là không chính xác.

Theo báo cáo của Công an huyện U Minh gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thể hiện: Vào khoảng hơn 20h ngày 25/4, Tổ tuần tra ANTT vào ban đêm thuộc Công an huyện U Minh trong lúc tiến hành tuần tra trên tuyến đường từ thị trấn U Minh đi ấp 13, thuộc xã Khánh Thuận thì phát hiện người đàn ông cởi trần điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 69H1 – 116.24 với tốc độ cao, chạy ngược chiều có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, người này không chấp hành và tăng ga bỏ chạy về hướng thị trấn U Minh.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn trình báo ông Minh do điều khiển xe với tốc độ cao đã va chạm vào lang can cầu, tự gây tai nạn. Ảnh: Minh họa

Tổ tuần tra cho xe quay đầu lại bám theo. Đến Cống Kênh Tư, thuộc ấp 13, xã Khánh Thuận thì phát hiện người đàn ông này và phương tiện rơi xuống sông. Người đàn ông sau đó được lực lượng chức năng và người dân đưa lên bờ chở đến Trung tâm Y tế huyện U Minh cấp cứu, nhưng đã tử vong.

"Nạn nhân được xác định là ông Minh, và từ hình ảnh trích xuất camera an ninh cho thấy, khi cảnh sát cho xe quay đầu lại thì đã mất dấu người điều khiển phương tiện", lãnh đạo Công an huyện U Minh nói và cho biết, người dân chứng kiến vụ việc trình báo, ông Minh va chạm vào lan can cầu Kênh Tư rồi tự té.

Về phía gia đình của nạn nhân sau đó không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cũng như không yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông, nên Công an huyện U Minh đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.