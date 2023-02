Xếp loại cá nhân không được cao hơn tập thể!

Ngày 1/2, bà Đinh Thị Thực – Hiệu trưởng Trường mầm non Lợi An, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời cho biết đã có đơn khiếu nại (lần 2) gửi đến ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, khiếu nại về "Việc đánh giá kết quả viên chức năm học 2021 – 2022, của Trưởng Phòng GDĐT huyện đối với tập thể trường và cá nhân Hiệu trưởng".

Trường mầm non Lợi An được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2021, nhưng cũng trong năm này tập thể và cá nhân lãnh đạo trường chỉ được Phòng GDĐT xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hạnh

Trong đơn, bà Thực trình bày: Chiều ngày 30/8/2022, bà nhận được công văn số 612/PGD&ĐT về việc thông báo kết quả xét duyệt khen thưởng năm học 2021 và đánh giá xếp loại viên chức lãnh đạo quản lý qua email có nội dung: "Không đạt lao động tiên tiến gồm: Bà Đinh Thị Thực, bà Trần Ngọc Diệu (Hiệu phó – PV), lý do xếp loại viên chức cá nhân không cao hơn tập thể".

"Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời xếp loại tập thể trường không đạt lao động tiên tiến, nên căn cứ vào đây để xếp loại đối với cá nhân tôi như vậy là chưa khách quan", bà Thực nói.

Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời đã căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng 2003 để đánh giá tập thể Trường mầm non Lợi An và căn cứ Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2003 để xếp loại lãnh đạo nhà trường.

Được biết, việc đánh giá công chức, viên chức căn cứ vào Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 quy định. Kết quả đánh giá phải thông báo riêng cho từng người để lưu trữ hồ sơ (theo Điều 19 Nghị định) và phải nhận xét ở mức nào: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ hoặc Không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Nghị định 90, không có tiêu chí đánh giá xếp loại "cá nhân không cao hơn tập thể".

"Với việc tôi bị xếp loại cá nhân không cao hơn tập thể, người ta cảm nhận tôi không hoàn thành thành nhiệm vụ vì không có mức xếp loại cụ thể nào", bà Thực bức xúc.

Không đồng tình với kết quả xếp loại này, bà Thực gửi đơn khiếu nại đến Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời yêu cầu xem xét lại. Đến ngày 17/1/2023, bà nhận được Quyết Định số 05/QĐ - PGDĐT do ông Phạm Việc Bắc – Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời ký bác đơn khiếu nại của bà; đồng thời giữ nguyên quyết định tại công văn số 612 trước đó.

Bà Thực cho biết, lý do bà khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện là vì năm học 2021 – 2022, Trường mầm non Lợi An được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Vì thế theo quy định thì trường phải đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (hoàn thành tốt nhiệm vụ - PV). Việc Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời đánh giá tập thể không đạt lao động tiên tiến (hoàn thành nhiệm vụ - PV) là không đúng và từ kết quả này để đánh giá cá nhân bà không cao hơn tập thể là chưa hợp lý.

Trường đạt chuẩn quốc gia, tập thể phải xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Cà Mau cho biết, theo quy định khi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia ở năm học nào thì tập thể trường phải được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo năm học đó.

Việc này được quy định rõ tại Thông tư số: 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời cho biết, ngôn ngữ mà chuyên viên phòng soạn thảo văn bản cho lãnh đạo ký chưa sát với nội dung. Còn chuyện xếp loại tập thể và cá nhân trường như thế là do có "thưa gửi với nhau"?!

Phản bác lại ý kiến của lãnh đạo phòng, bà Thực cho biết đây là lần thứ ba bà bị đánh giá sai. Ở các năm học 2016-2017 và năm học 2018-2019, bản thân bà cũng bị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi bà khiếu nại thì được điều chỉnh lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Tôi khiếu nại không riêng gì cho bản thân mình mà còn vì quyền lợi của tất cả giáo viên trường, vì một năm giảng dạy, chúng tôi đã làm việc tận tâm, tận tình mà bị đánh giá như thế là chưa đúng với công sức chúng tôi đã cống hiến", bà Thực nói.

