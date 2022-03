Cà Mau: Vướng mặt bằng, người dân có nguy cơ mất quyền lợi hơn 1.000m đường bê tông

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước đã có văn bản gửi đến UBND huyện này xin ý kiến chỉ đạo về việc "vướng mặt bằng thi công tuyến Kênh Sẽ", thuộc địa bàn xã Tân Hưng Đông.

Chủ đầu tư cho biết công trình bị ảnh hưởng bởi khu nhà mồ nằm trên tuyến lộ đi qua. Ảnh: Nam An

Theo đó, công trình tuyến Kênh Sẽ được triển khai theo quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 4/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước. Công trình bê tông cốt thép này có chiều dài khoảng 3,7 km, ngang 3m, nguồn vốn đầu tư 5,6 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh (nhà nước đầu tư 100%, người dân hiến mặt bằng).

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước, trước khi thực hiện công trình, chủ đầu tư đã thông báo kế hoạch, thời gian thực hiện, cũng như quy mô của công trình đến UBND xã Tân Hưng Đông để triển khai đến các hộ dân trên tuyến nắm; và được sự đồng thuận của người dân khi tiến hành định vị hướng tuyến, phạm vi thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Khi công trình thi công nền đường đất đen qua phần đất của ông Trương Văn Toàn đã có thống nhất với ông về hướng tuyến và vị trí mặt đường. Tuy nhiên, sau khi thi công nền đất đen, trong thời gian chờ nền ổn định, nhằm đảm bảo kỹ thuật để thi công mặt đường bê tông cốt thép, thì hộ ông Toàn (có phần đất xây dựng nhà mồ) đã tự ý thay đổi hiện trạng, tiến hành xây dựng hàng rào bê tông cốt thép bao trùm toàn bộ phần nền đường đất đen của công trình đã đắp, với chiều dài khoảng 27 m.

Người dân ở đoạn cuối tuyến phản ứng trước việc đề xuất cắt giảm hơn 1.000 m lộ nếu vướng phải khu nhà mồ, và cho rằng chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm nên mới xảy ra sự việc hiện tại. Ảnh: An Nam

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước, phần đất còn lại khoảng 5m từ hàng rào nhà mồ ra bờ kè mép sông mà ông Toàn chừa lại không thực hiện được, do hai đầu tiếp giáp với phần đất của ông Toàn rơi hoàn toàn xuống sông, không thể đắp nền đường, và công trình không đảm bảo an toàn giao thông do bị khuất tầm nhìn (nếu xử lý làm cầu hoặc kè gia cố sẽ phát sinh thêm chi phí từ 350 – 400 triệu đồng).

Văn bản của Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước cũng đề xuất phương án cắt đoạn vướng mặt bằng đến cuối tuyến của dự án, chiều dài khoảng 1.200 m, và điều chỉnh tuyến sang vị trí khác nếu không vận động được hộ ông Toàn trả mặt bằng đường đất đen, việc này nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn được phân bổ hiệu quả.

Tuy nhiên, đề xuất cắt khoảng 1.200m đường này đã vấp phải phản ứng của các hộ dân ở đoạn cuối tuyến. Họ cho rằng quyền lợi của bà con bị mất đi khi không được hưởng lợi từ tuyến đường mà tỉnh đầu tư ngân sách. "Chủ đầu tư đã làm hết trách nhiệm của mình chưa khi để xảy ra việc này", một người dân nêu ý kiến.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Trương Văn Toàn cho biết: "Phần đất từ hàng rào nhà mồ ra tới bờ sông còn hơn 5m, hoàn toàn có thể thi công vì con lộ chỉ có bề ngang 3m".

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư lại cho rằng, ban đầu ông Toàn đồng ý, đã cùng với chính quyền địa phương thống nhất tuyến lộ, nhưng do chính quyền địa phương "sơ ý" không cho chủ đất ký vào biên bản đồng ý ban đầu và cũng chậm phát hiện khi ông Toàn thi công, đến khi phát hiện thì liên hệ với ông không được?!

"Vấn đề này đã được báo cáo đến UBND huyện Cái Nước, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo", đại diện chủ đầu tư nói.

Phóng viên đã gọi vào số máy của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước để tìm hiểu quan điểm xử lý vụ việc, song hai vị này không nghe máy.