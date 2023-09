Ca sĩ mặt nạ: Khởi My lộ diện sau hành trình nhạt nhòa, ban cố vấn bị tố "diễn sâu"

Bảo Anh rơi nước mắt khi Khởi My lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ

Tối qua (6/9), kết quả tập 5 gameshow The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ đã được công bố. Các mascot có số bình chọn lần lượt là Cún Tóc Lô - 24,27%, Cáo Tiểu Thư - 20,39%, Bố Gấu - 19,42%, Voi Bản Đôn - 18,45%. Với 17,48%, Cừu Bông - ca sĩ Khởi My chính là mascot tiếp theo phải lộ diện.

Sự xuất hiện của Khởi My trên sân khấu không khiến khán giả bất ngờ. Trước đó, trên các diễn đàn, nhiều khán giả đã đánh giá đây là nhân vật dễ đoán nhất chương trình, do ca sĩ không chọn bài khó, cũng không cố gắng giả giọng. Nét đáng yêu, lý lắc quen thuộc của Khởi My cũng được "bê nguyên" lên sân khấu. Đáng nói, không ít bình luận nhận định ban cố vấn của chương trình có phần "diễn sâu" khi đưa ra nhiều cái tên khác bên cạnh Khởi My như Trương Quỳnh Anh, Thu Ngọc, Thanh Ngọc... Thậm chí, Tóc Tiên chỉ chọn duy nhất ca sĩ Ngô Quỳnh Anh.

Khởi My lộ diện tại gameshow "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: NSX)

Sau khi lộ diện, Khởi My chia sẻ: "Đây là sân khấu lớn đầu tiên em xuất hiện sau 6 năm em ngưng đi hát và cũng là lần đầu tiên hát live trên sân khấu với tai nghe in-ear như thế này". Cô con tiết lộ: "Trước đó em có một giấc mơ, sau đó lúc em thu âm bài hát cũng là lúc chương trình mời và em đã nhận lời ngay luôn. Khi nói với mẹ em về việc đi thi, mẹ nói con đi thi người ta sẽ biết liền. Em vừa có ý định đi hát lại và đây chương trình để em tái xuất. Khi tham gia chương trình, em không mong vào sâu mà chỉ muốn được trở lại sân khấu để mọi người biết là em đã trở lại và sẽ tiếp tục mang lại lời ca tiếng hát cho những người đã yêu mến và đợi chờ em".

Bảo Anh cho biết, cô rất ngưỡng mộ Khởi My là người cô rất ngưỡng mộ, cả hai cũng từng có một giai đoạn tương tác. Khi Khởi My hát lên một số câu, Bảo Anh không thể kìm được nước mắt. "Với em chị Khởi My từng là hình mẫu để hướng tới. Gặp lại chị em rất xúc động" - Bảo Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Trấn Thành chia sẻ: "Em là ca sĩ đầy năng lượng, là người tích cực nhất anh từng gặp, anh chưa bao giờ thấy em than vãn bất cứ điều gì".

Trần Khởi My sinh năm 1990 tại Đồng Nai. Cô đoạt giải nhất của cuộc thi Tiếng ca học đường vào năm 2007 và là quán quân của chương trình Gương mặt thân quen vào năm 2013.

Cô được khán giả biết đến qua các bản "hit" như: Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ. Sau lập gia đình, cô và chồng (ca sĩ Kevin Khánh) ít hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho công việc của một streamer game - thứ cô rất đam mê và yêu thích.