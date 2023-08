Ca sĩ mặt nạ: Bạch Khổng Tước chính là Hoàng Mỹ An - nữ ca sĩ từng là kiện tướng dancesport?

Tối qua (25/8), vòng 2 của gameshow Ca sĩ mặt nạ đã khởi tranh với sự xuất hiện của những gương mặt mới. Những mascot này sẽ tham gia tranh tài cùng loạt mascot tại các bảng đấu trước đó, hướng đến mục tiêu trở thành thành viên chính thức của chương trình. Tại tập 4, cuộc đua có sự tham dự của 5 nhân vật: Cú Tây Bắc, HippoHappy, Kỳ Lân Lãng Tử, Bạch Khổng Tước và Ong Bây Bi.

Sở hữu mascot được đánh giá là đẹp bậc nhất mùa 2, Bạch Khổng Tước có phần thể hiện ca khúc Như lời đồn - bản "hit" của nữ ca sĩ Bảo Anh. Cô thể hiện khả năng vũ đạo thuyết phục, giọng hát khoẻ khoắn dù đôi chỗ chênh phô.

Nhân vật Bạch Khổng Tước trong gameshow "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: NSX)

Sau phần trình diễn của Bạch Khổng Tước, cả 4 nghệ sĩ trong ban cố vấn của Ca sĩ mặt nạ đều viết được tên ca sĩ một cách tự tin. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả của chương trình nhận định, người ẩn phía sau mascot này chính là nữ ca sĩ sinh năm 1996 Hoàng Mỹ An. Cô là chị họ của Phan Hiển và từng là học trò của Khánh Thi, đoạt danh hiệu Á quân "So you think you can dance" 2013, vô địch Dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia. Dù có nhiều lợi thế để phát triển con đường nhảy múa song cô quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát và hiện là giọng ca độc quyền của một trung tâm âm nhạc hải ngoại.

Ca sĩ Hoàng Mỹ An. (Ảnh: NVCC)

Do xuất thân là vận động viên dancesport, Hoàng Mỹ An nhảy tốt, cô cũng hát được nhiều thể loại nhạc khác nhau, để lại dấu ấn cho khán giả trong những lần xuất hiện. Năm 2019, Hoàng Mỹ An đã phát hành MV "Ai cũng có một tình yêu để quên" để lại nhiều phản hồi tích cực.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Mỹ An từng chia sẻ, cô rất ngưỡng mộ nữ ca sĩ Tóc Tiên: "Chị Tóc Tiên là hình mẫu ca sĩ mà tôi rất thích. Tôi cũng muốn hướng bản thân đến hình ảnh nữ ca sĩ đa năng như chị ấy".

Năm 2022, Hoàng Mỹ An tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Nam California (University of Southern California) với GPA gần như tuyệt đối 3.95/4.0.

Trước đó, nữ ca sĩ còn được học bổng của một số trường nhạc nổi tiếng như Berklee College of Music, Los Angeles College of Music.