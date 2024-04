Ca sĩ Park Bo Ram đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp bàng hoàng, khán giả xót thương

Theo thông báo từ công ty quản lý Xanadu Entertainment, Park Bo Ram - nữ ca sĩ Hàn Quốc đã không ngừng gây dựng sự nghiệp trong suốt thập kỷ qua, đã đột ngột qua đời ở tuổi 30.

"Chúng tôi ở đây để chia sẻ một tin tức đau buồn và đầy tiếc thương. Park Bo Ram đã đột ngột qua đời vào đêm muộn ngày 11/4. Tất cả các nghệ sĩ và ban lãnh đạo của Xanadu Entertainment đều vô cùng thương tiếc người đã khuất. Thật đau lòng khi chúng tôi phải thông báo tin tức đột ngột này đến tất cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ Park Bo Ram. Tang lễ sẽ được tổ chức sau khi tham khảo ý kiến của gia đình người quá cố. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người đã khuất để cô ấy có thể yên nghỉ", Xanadu chia sẻ trong một tuyên bố chung.

Hàn Quốc bàng hoàng trước cái chết của ca sĩ Park Bo Ram

Theo tờ The Korea Herald, Bo Ram đang ở cùng hai người phụ nữ khác tại nhà một người bạn thì cô bị ngừng tim. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời khoảng một giờ sau đó. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân cái chết.

Park Bo Ram đã hoạt động âm nhạc 10 năm. Ảnh: Fansite.

Được biết đến lần đầu tiên qua chương trình Superstar K vào năm 2010, Park Bo Ram nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giọng hát nội lực và phong cách âm nhạc đa dạng. Sau 4 năm trau dồi, cô chính thức ra mắt ca khúc đầu tay "I Became Pretty" vào năm 2014 và gặt hái thành công vang dội.

Tiếp nối thành công, Park Bo Ram liên tục khẳng định tài năng âm nhạc của mình qua các bản "hit" như: "To My Unloving Self", "Please", "Stop Me", "Will Be Fine", "Why", "You"... Không chỉ vậy, cô còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò ca sĩ hát nhạc phim cho các bộ phim nổi tiếng như: "Reply 1988", "49 Days", "W", "Hyde Jekyll, Me", "Once Again".

Cô phát hành EP đầu tiên “Celepretty” vào năm sau, giành được vị trí thứ 10 thứ hai với ca khúc chủ đề. Giữa một loạt các đĩa đơn và hợp tác với các nghệ sĩ như Eric Nam và Park Kyung, cô đã cho ra mắt EP thứ hai “Orange Moon” vào năm 2017 và tiếp theo là các bài hát nhạc phim và các bản nhạc độc lập. Gần đây nhất, cô đã phát hành một cặp đĩa đơn - "I Hope" và "I Miss You" - vào đầu năm nay. Boram đang thực hiện một album để kỷ niệm 10 năm hoạt động âm nhạc của mình vào mùa hè này.

Sự nghiệp của Park Bo Ram đang ở giai đoạn đỉnh cao thì bi kịch bất ngờ xảy ra. Sự ra đi đột ngột của Park Bo Ram ở tuổi 30 đã khiến làng giải trí Hàn Quốc xôn xao. Đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước tin buồn này. Ca sĩ Kim Geum Ri - người bạn thân thiết của Park Bo Ram bày tỏ sự tiếc thương và mong khán giả hạn chế những bình luận suy đoán về nguyên nhân cái chết.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ngừng để lại lời chia buồn, những kỷ niệm đẹp và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc cho nữ ca sĩ tài năng. Park Bo Ram sẽ luôn được nhớ đến với giọng hát ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ và tinh thần lạc quan, yêu đời.