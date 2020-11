Ca sĩ Phương Thanh lòng vòng về phát ngôn người dân vùng lũ Quảng Ngãi “canh me 10 triệu…”

Ngày 12/11, Sở TTTT Quảng Ngãi đã chủ trì buổi làm việc với ca sĩ Phương Thanh về phát ngôn gây "sốc" dư luận mà ca sĩ này đăng tải trên Facebook sau chuyến đi từ thiện ở Quảng Nam, nhưng lại cho rằng ở một địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan của Quảng Ngãi.

Cụ thể, ngày 29/10, trên tài khoản Facebook của mình, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải nội dung: "Sáng nay Chanh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ không nằm trong vùng mưa lũ cũng canh me, đồn: "Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu…, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lợi trước, nhưng về hậu sẽ gây ra nhiều nhiễu loạn, vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ (tấm lòng của biết bao người mua ngày thức làm đêm cực khổ). Người đang cần thì không có, người không cần thì bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có 2 mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên…".

Ca sĩ Phương Thanh tại buổi làm việc với cơ quan chức năng Quảng Ngãi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng Quảng Ngãi kết luận tại thời điểm trên và cả sau này, ca sĩ Phương Thanh không đến Quảng Ngãi để làm từ thiện. Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư khẳng định: "Tại thời điểm mà ca sĩ Phương Thanh đăng thông tin trên Facebook, tôi đang đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Sơn".

Nội dung mà ca sĩ Phương Thanh đăng trên Facebook gây phản ứng trong dư luận.

Tuy nhiên, sau khi yêu cầu các cấp ngành trực thuộc rà soát lại toàn bộ các xã, thôn và trích xuất camera, bà Thư cho biết, ca sĩ Phương Thanh không đến làm từ thiện tại địa phương.

Dù "đi làm một đàng, nói một nẻo", sai sự thật nhưng nội dung mà ca sĩ Phương Thanh đăng trên Facebook của mình, đã thu hút hơn 27.000 lượt like, 22.000 lượt bình luận và 2.800 lượt chia sẻ, thể hiện bức xúc và sự phản đối. Ca sĩ Phương Thanh đã có sự nhầm lẫn về mặt địa lý khi cho rằng xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là thuộc về tỉnh Quảng Ngãi.

Ca sĩ Phương Thanh trả lời với cơ quan chức năng Quảng Ngãi.

Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, ca sĩ Phương Thanh đã xóa thông tin về địa điểm cũ nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm, dòng chia sẻ của mình.

Vì vậy, tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh cần làm rõ việc có đến Quảng Ngãi làm từ thiện hay không, phải có giải thích rõ ràng về việc nhắc đến người dân Quảng Ngãi trong mặt trái của làm từ thiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự người dân của Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, trả lời với cơ quan chức năng Quảng Ngãi tại buổi làm việc, ca sĩ Phương Thanh khẳng định bài viết trên Facebook không hề nhắm vào người dân Quảng Ngãi, không có ý làm cho người Quảng Ngãi bị tổn thương. Thông tin một số trang mạng quy chụp, cho rằng Phương Thanh "tố" người dân Quảng Ngãi là hoàn toàn không đúng (?).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi.

Trước nội dung trả lời của ca sĩ Phương Thanh, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: "Ca sĩ Phương Thanh nói "vòng vo" chuyện đi làm MV, trong khi bài viết xúc phạm người dân Quảng Ngãi. Ca sĩ này không cung cấp được địa điểm cụ thể, gặp ai ở Quảng Ngãi".

"Người dân Quảng Ngãi và cả nước rất cần lời giải thích rõ ràng, nhưng ca sĩ Phương Thanh không thể hiện sự cầu thị trước dư luận. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý hành vi vi phạm trên của ca sĩ Phương Thanh", vị Giám đốc Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi cho biết.