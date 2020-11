Phương Thanh làm việc với Sở TTTT TP.HCM sau lời chê người Quảng Ngãi “canh me 10 triệu từ thiện”

Sáng 2/11, Phương Thanh có buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM về bài đăng vạch trần mặt trái của từ thiện. Nữ ca sĩ cho biết sau buổi làm việc, cô sẽ chủ động có buổi làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi. Phương Thanh sẽ trình bày rõ ràng về nội dung mình đăng tải trên trang cá nhân vài ngày trước.

Cụ thể, ngày 29/10 vừa qua, Phương Thanh có chuyến từ thiện ở một làng bị cô lập ở vùng núi mà cô nói là thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Trong lúc làm công việc thiện nguyện, nữ ca sĩ phát hiện nhiều người có tính tham lam. Những người này có thể gây nhiễu loạn và làm tổn thương các nhà hảo tâm.

Phương Thanh gây tranh cãi vì phát ngôn tố người dân Quảng Ngãi canh me tiền từ thiện.

Giọng ca "Trống vắng" chia sẻ: "Nhiều người dân trên bờ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: Đoàn Thuỷ Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lợi trước nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn. Vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ. Người đang cần thì không có, người không cần thì bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên".

Phương Thanh kể: "Có đoàn phát quà từ thiện xong đi ra, họ quay lại hỏi chính quyền địa phương và ban tổ chức đoàn: Sao đoàn này không cho tiền? Sao đoàn kia cho ít vậy? Đâu phải đoàn nào cũng cho tiền. Họ dùng tiền mua nhu yếu phẩm hết rồi. Đấy, mặt trái đấy. Các bạn đi tới nơi sẽ được nghe. Có những lúc thông cảm được nhưng nhiều quá cũng khó. Nếu các bạn bị hỏi nhiều lần, các bạn sẽ xử lý ra sao?".

Phương Thanh xác nhận đã làm việc với Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM về bài đăng gây tranh cãi.

Phát ngôn này khiến Phương Thanh vấp phải chỉ trích nặng nề từ dân mạng. Người dân Quảng Ngãi bức xúc, "ném đá" nữ ca sĩ gay gắt. Trước áp lực dư luận, Phương Thanh tuyên bố sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì liên quan cho đến khi sự việc được giải quyết.