Các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đồng thời tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành và thực hiện nghiêm các Chỉ thị 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Trung ương Hội và Hội ND các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và hội viên, nông dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp Hội ND đã tích cực vào cuộc cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thực hiện nhiều biện pháp chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tháo gỡ một phần khó khăn cho hội viên nông dân.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của các cấp Hội và đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là ở cơ sở đã tích cực, chủ động tuyên truyền, cập nhật các thông tin mới về dịch bệnh từ nguồn chính thức để thông tin chính xác, kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân.

Trên cơ sở đó, các cấp Hội ở địa phương đã chủ động phối hợp với các tổ chức, cơ quan chức năng ở địa phương tập trung vận động nông dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chuyên môn như: Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về việc tạm dừng việc tổ chức một số hoạt động lễ hội; hạn chế các hoạt động tập trung đông người; chủ động khai báo, cách ly nếu phát hiện các cá nhân có biểu hiện nghi bị lây nhiễm hoặc đã từng có các hoạt động làm ăn, sinh sống, di chuyển, tiếp xúc với người ở vùng có dịch; thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường… Đặc biệt là thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, qua đó đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên nông dân trong việc tổ chức triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động cán bộ, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp trên địa bàn phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tấn gạo, nhiều hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, khẩu trang y tế, hàng chục tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình có lao động mất việc làm, ủng hộ các tổ chức tham gia phòng, chống dịch.

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cấp Hội đã chú trọng công tác nắm địa bàn, kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình dịch bệnh, diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, hội viên, dư luận xã hội tại địa phương để đề xuất các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Ở các tỉnh, thành phố đã thông báo có dịch, Hội ND các cấp đã chủ động, kịp thời cập nhật hàng ngày tình hình dịch bệnh để thông tin kịp thời đến cán bộ, hội viên. Nhiều địa phương, Hội ND đã huy động cán bộ tập trung thực hiện vệ sinh, tiêu động khử trùng tại nơi làm việc để phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh.

Nhiều địa phương Hội ND đã chủ động phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức trao tặng khẩu trang y tế, lương thực, thực phẩm tại các khu cách ly tập trung ở địa phương; nhiều đơn vị, cá nhân xuất sắc, tận tụy, trách nhiệm trong công tác vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân phòng, chống dịch. Tiêu biểu là: Báo Nông thôn Ngày nay; Hội ND các tỉnh: Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Phước…; Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội phối hợp với Ban Xã hội tham mưu nhận tài trợ từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (Unfpa) 2.800 bộ đồ dùng thiết yếu (bộ kit) hỗ trợ cho nữ hội viên, nông dân có nguy cơ cao bị bạo lực giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành công văn số 1542 đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, bổ sung đối tượng là nông dân bị thiệt hại do đại dịch Covid – 19 được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 388 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo quy định bổ sung đối tượng hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trước tác động của đại dịch Covid – 19, nhiều mặt hàng nông sản hàng hóa do nông dân làm ra gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tổ chức liên kết sản xuất, kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro từ biến động của thị trường. Các cấp Hội ND đã tích cực vào cuộc cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thực hiện nhiều biện pháp chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tháo gỡ một phần khó khăn cho hội viên nông dân. Tiêu biểu như Hội ND các tỉnh, thành: Hà Giang, Hà Nội, Quảng Ninh; Ninh Bình… Nhiều tỉnh, thành Hội đã tích cực hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Hội ND các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng, duy trì , phát triển hệ thống "Cửa hàng Nông sản an toàn" để trưng bày, giới thiệu, quảng bá và cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; bên cạnh đó, cửa hàng còn liên kết với nhiều địa phương trong cả nước để giới thiệu tới khách hàng những mặt hàng nông sản đặc trưng của các vùng miền. Tiêu biểu như: Hội ND tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Lâm Đồng, thành phố Hà Nội, Hòa Bình…

Các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia các đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố. Trong đó, Đoàn kiểm tra việc giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình; tham gia đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh; đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Hội cũng thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin điện tử về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng, Nhà nước ta và sự tham gia tích cực của các cấp Hội ND tới các đối tác, bạn bè quốc tế. Đồng thời, Hội vận động nhà tài trợ hỗ trợ khẩn cấp thùng đựng nước ngọt cho 1.500 bà con nông dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và hạn mặn của 5 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau. Đây là hoạt động do Chương trình Hợp tác Trung hạn giữa Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) với các tổ chức nông dân khu vực châu Á và Thái Bình Dương giai đoạn 2 (Chương trình MTCP 2) và một số doanh nghiệp trong nước tài trợ"; nhận tài trợ 15.350 bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ hội viên nông dân, trị giá gần 14 tỷ đồng tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và lũ lụt…

Box: Thời gian tới, Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về phòng chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả về thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"