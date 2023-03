Thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh kế xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 30/3, ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, các cơ sở giết mổ gia súc thủ công trên địa bàn TP.HCM được hoạt động đến ngày 31/3. Sau ngày 31/3, các cơ sở giết mổ gia súc thủ công không được hoạt động, bắt buộc phải đưa vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ công nghiệp.

Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM thông tin về việc dừng các cơ sở giết mổ gia súc thủ công trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Để thực hiện hiệu quả quy định này, ông Đinh Minh Hiệp cho biết, sau ngày 31/3, Sở NNPTNT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra, đảm bảo chấm dứt hoạt động giết mổ thủ công tại các cơ sở giết mổ gia súc hiện hữu.

Ông Hiệp cho biết thêm, UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức làm việc với các chủ cơ sở ký cam kết ngừng hoạt động giết mổ thủ công, đồng thời giới thiệu, vận động các cơ sở giết mổ thủ công đến các cơ sở giết mổ công nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức làm việc với các cơ sở giết mổ công nghiệp nhằm đưa ra chính sách thuận lợi cho các hộ sử dụng dịch vụ. Lực lượng lao động dôi dư do chuyển đổi hình thức giết mổ sẽ được tạo điều kiện, có chính sách hỗ trợ.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra xe chở thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: B.D

Về vấn đề các cơ sở giết mổ gia súc thủ công ngại đưa vào các cơ sở giết mổ công nghiệp vì phí cao, thay vào đó đưa ra các tỉnh lân cận giết mổ và vận chuyển ngược lại TP.HCM để tiêu thụ, ông Đinh Minh Hiệp cho biết: "Lượng heo từ các tỉnh đưa về là có, nhưng không phải con số chủ yếu. Heo từ các tỉnh đưa về vẫn phải kiểm soát mọi thứ liên quan đến an toàn thực phẩm. Không thể nói heo từ các tỉnh về là không an toàn. Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ phối hợp cùng quản lý thị trường, các đoàn liên ngành để phối hợp kiểm tra, giám sát đối với nguồn sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về".

Theo Quyết định 231 ngày 18/1 của UBND TP.HCM, 8 cơ sở giết mổ gia súc thủ công tại TP.HCM sẽ ngưng hoạt động, chỉ được hoạt động đến ngày 31/3. 8 cơ sở này có tổng sản lượng giết mổ khoảng 5.000 con/ngày. Trong đó, cơ sở giết mổ Xuyên Á, Xuân Thới Thượng và Bình Tân là 3 cơ sở lớn nhất (từ 750 - 1.850 con/ngày); còn lại số lượng giết mổ 45-440 con/ngày.

Hiện các đơn vị giết mổ công nghiệp trên địa bàn TP.HCM gồm: Vissan (quận Bình Thạnh), An Hạ, Sagri, Lộc An (huyện Củ Chi) và Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn).